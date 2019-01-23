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إليسا تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مختلفة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة اللبنانية إليسا  في منتدى دبي الصحي، ظهر الإثنين 21 يناير، لتتحدث عن معاناتها مع مرض السرطان، وكيف واجهته وتغلبت عليه في الفترة الماضية.

إليسا خطفت الأنظار بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت بذلة ذكورية من توقيع Emilio Pucci، وبلغ ثمن السترة نحو 3,799 دولار أميركي، أما البنطلون يبلغ ثمنه نحو 1,711 دولار أميركي.


وأكملت الفنانة اللبنانية إطلالتها بحقيبة يد سوداء من بولجاري، وحذاء بكعب عال باللون الاسود، وتزينت بمكياج ناعم، وتركت شعرها منسدلا.


وقالت إليسا خلال المنتدى إنها قررت أن تحكي عن تجربتها بعدما تنتهي من العلاج نهائيًا، لأن هناك عدد كبير من النساء سيستفدن من تجربتها ويستمدن القوة منها خاصة لأنها شخصية مشهورة ومؤثرة ومصدر ثقة من محبيها.


وكشفت أنها خضعت لعمليتين جراحيتين، الأولى لاستئصال الورم، لكن بعد إجراء العملية الثانية تعرضت لتلف في عصب يدها، وكانت لا تستطيع تحريكها، وتورمت، فكانت تذهب للمستشفى أسبوعيًا لسحب المياه الزائدة من يدها.


وأضافت أنها في فترة المرض، أصبحت نباتية، لأنه النظام الصحي الأمثل لحالتها، لافتة إلى أنها بمجرد أن وصلت لعمر الأربعين كانت تقوم كل عام بعمل الفحوصات اللازمة كل عام، والتي كانت سليمة في البداية إلى أن اكتشفت بعد ذلك إصابتها بالسرطان.




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