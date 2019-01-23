صعود, الدرج, يحسن, صحة, القلب,

كلمات متعلقةصعود, الدرج, يحسن, صحة, القلب,
يقول المثل "نحن ما نأكل"، وهذا صحيح إلى حد كبير، إذ يضمن النظام الغذائي السليم صحة...
تشير العديد من الدراسات الطبية إلى خطورة تناول الطعام ليلا، لكن الكثير من الأشخاص...
تشير العديد من الدراسات الطبية إلى خطورة تناول الطعام ليلا، لكن الكثير من الأشخاص...
يعاني الكثيرون خلال فصل الشتاء من أعراض البرد والتهاب الحلق وانسداد الأنف، بينما...
السكر والعسل من أكثر العناصر المستخدمة في التحلية، ويعتقد بعض مرضى السكري أن...
نجح جراح صيني في إجراء عملية جراحية معقدة باستخدام شبكة "5G" فائقة السرعة، في حدث هو...
الإصابة بالإنفلونزا تبدو مثل شر لا بد منه في فصل الشتاء، وبالتالي فإن الوقاية...
في محاولة مهمة وجديدة من نوعها لمحاولة منع ظهور وباء بشري مميت، طور علماء...
اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في إرفاين أن الجوع المعتدل يغير عملية التمثيل...
اكتشف العلماء خصائص فريدة ومفيدة في الزعفران، فهو مثير للشهوة الجنسية ومضاد...