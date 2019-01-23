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صعود الدرج يحسن صحة القلب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 لم يعد الوقت عذرًا لعدم ممارسة الرياضة، حيث وجد بحثٌ جديد أنه حتى بضع دقائق تقضيها لصعود السلم على فترات كل يوم، يكفي لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والصحة العامة.



وأفادت دراسة نشرها موقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني المختص بأن فترة وجيزة من التمارين يمكن أن تحمي القلب من النوبات القلبية في المستقبل.


كما تشير نتائج الدراسة الحديثة إلى أن 10 دقائق من النشاط البدني يوميا كافية لإعطاء الدماغ دفعة من النشاط، وتحسن الادراك والذاكرة والمهارات العقلية الأخرى.


واعتمدت الدراسة التي أعدها أستاذ علم الحركة في جامعة ماكماستر في هاميلتون بكندا البروفيسور مارتن غيبالا على 24 متطوعا تم تقسيمهم إلى مجموعتين بالتساوي.


وقامت المجموعة الأولى بصعود سلالم ثلاث طوابق لثلاث مرات في اليوم مع أخذ استراحة تتراوح بين ساعة وأربع ساعات، واستمروا على ذلك لمدة ستة أسابيع، بينما ظل أفراد المجموعة الثانية من دون ممارسة أية تمارين يومية.


وأظهرت النتائج أن أولئك الذين صعدوا السلالم تحسنت لديهم صحة القلب والرئتين ونظام الأوعية الدموية، مقارنة بالذين ظلوا من دون ممارسة التمارين.




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