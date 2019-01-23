رغم, حبها, للأطعمة, الدسمة.., إليكم, سر, رشاقة, ياسمين, صبري,

صادف اليوم ، عيد ميلاد الفنانة ​ياسمين صبري​ التي أكملت عامها الـ32. وتعتمد ياسمين صبري دائما على إبراز جمالها ورشاقتها واختيار ماكياج ناعم يبرز جمالها الطبيعي وأنوثتها.

وقالت ياسمين صبري في لقاءات تلفزيونية، إنها تعشق المأكولات الدسمة وتقوم بتحضيرها، ولكنها قررت الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة تمامًا واستخدام زيت الزيتون بدلًا من السمنة والزبدة والدهون في طعامها، للحفاظ على وزنها وجسمها.وأكدت ياسمين أن سر رشاقتها وتمتعها بقوام مثالي هو أنها تبدأ يومها في الصباح الباكر بممارسة رياضة ركوب الدراجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم تعود إلى منزلها لتناول الإفطار، وتنتقل بعد ذلك إلى صالة التدريبات الرياضية من أجل بدء التمارين الخاصة بها.كما تحرص أيضا على ممارسة رياضة السباحة لمدة ساعة خلال يومين في الأسبوع.