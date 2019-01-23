رغم, حبها, للأطعمة, الدسمة.., إليكم, سر, رشاقة, ياسمين, صبري,

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مرة جديدة، وقعت الفنانة أحلام في فخ السوشيال ميديا، حيث نشرت مقطع فيديو جديد مع...
وجد ممثل تركي شهير نفسه متهمًا بأنه أحد منفذي الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي...
تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان العراقي...
كشفت تقارير صحفية مصرية أن الممثل المصري أحمد السقا سيتقاضى أعلى أجر بين...
عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خطفت السيدة جيهان علامة زوجة...
عادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة لطفولتها، وعاشت لحظات ممتعة في نزهة نهارية،...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لشخصين يخفيان وجههما واحدا منهما رجلا...
بسبب سفرها إلى أرمينيا من أجل تلقي العزاء بوفاة والدها، ألغت الراقصة صافيناز...
لم يفتتح الممثل زهير رمضان موسمه الدرامي حتى الآن، لكنه ضَمن تواجده في عمل...
شاركت ابنة الفنانة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات، الدارج حالياً بقوة على مواقع...