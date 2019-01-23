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وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نجح نادي مارسيليا الفرنسي في إنهاء المفاوضات وضم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.



وأكدت وكالة فرانس برس أن اللاعب البالغ 28 عاما سيتوجه اليوم الأربعاء إلى مركز التدريبات التابع للنادي من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل توقيع العقد والتقديم الرسمي.


وسيكون بإمكان بالوتيلي الملقب بـ"سوبر ماريو" بدء مشواره مع مرسيليا اعتبارا من يوم الجمعة القادم في المباراة ضد "ليل" في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.




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