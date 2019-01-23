نبيه, بري, يتوقع, الإعلان, عن, تشكيلة, الحكومة, اللبنانية, خلال, أسبوع,

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أضرم المحتجون في فنزويلا الليلة الماضية النار في مركز للشرطة في مدينة بويرتو...
افاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم بارتفاع حصيلة قتلى الضربات التي نفذها...
أفادت صحيفة "كوميرسانت" اليوم الثلاثاء، بأن الجيش السوري لم يجهز بعد لتشغيل...
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مخاطر تجاهل ازمة نفاد الوقود لدى مرافقها الصحية...
كشفت أوساط لبنانية عن زيارة بهاء الدين الحريري، الشقيق الأكبر لرئيس الحكومة...
أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن أحد ركاب طائرة "أيروفلوت" سورغوت - موسكو، طالب...
انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا محفل اقتصادات...
ألقت السلطات التركية القبض على طاه، بعد شكوك في تورطه بقتل ابنته وتقطيع جسدها، في...
يعتقد العلماء أنهم توصلوا إلى سبب التحركات الغامضة على حافة النظام الشمسي،...
قالت الشرطة إن شخصا على الأقل قتل في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ضواحي مدينة...