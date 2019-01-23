تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-23 08:50:05 بعد أشهر من الحادثة.. كشف سبب وفاة سعوديتين بأميركا |  2019-01-23 08:48:20 نبيه بري يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية خلال أسبوع |  2019-01-23 08:47:18 قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا |  2019-01-23 05:59:00 الطقس - أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة |  2019-01-23 08:30:39 فيديو وصور- الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية الى مثواه الاخير في جنازة مهيبة |  2019-01-22 22:29:21 اتحاد ابناء سخنين يهزم مكابي حيفا ويتأهل لربع نهائي كأس الدولة |  2019-01-22 19:51:06 "جوع الليل".. كيف تتغلب على إحساسك ؟ |  2019-01-22 19:46:03 محاكمة شرطي وعشيقته قتلا زوجته قبل 20 عاما |  2019-01-22 18:44:19 الرينة: المصادقة على ميزانية العام 2019 بقيمة 90 مليون شيكل |  2019-01-22 18:40:53 شهيد وجريحان بقصف اسرائيلي على غزة |  2019-01-22 17:16:12 نجم ريال مدريد يدرس الرحيل |  2019-01-22 17:14:12 لماذا لا يصاب البعض بنزلات البرد وكيف نصبح مثلهم؟ |  2019-01-22 17:11:12 ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في سوريا الى 21 |  2019-01-22 17:09:26 النائب جبارين: معايير وزارة الصحة تمسّ بفرص تعليم الطب لدى العرب |  2019-01-22 17:02:52 غزة:اصابة جندي اسرائيلي برصاص قرب السياج الحدودي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نبيه بري يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية خلال أسبوع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الثلاثاء، أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بصدد تكثيف مساعي تشكيل الحكومة، مرجحا أن يتم الإعلان عن التشكيلة الجديدة خلال أسبوع أو أقل.



وقال بري للصحفيين عقب استقباله الحريري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة: "الجو ناشط ومرتجى ودولة الرئيس الحريري بصدد تكثيف المساعي ويأمل أنه خلال أسبوع لا بل أقل ترى الحكومة العتيدة النور... خلال أسبوع أو أقل إن شاء الله سترى الحكومة النور".


وتابع: "أعرف البلد وتكوينه ومصلحته وماذا يحتاج خاصة والاعتداءات الإسرائيلية على أشدها وأي تطور في وضعنا حيث لا حكومة ولا من يفرحون يشكل خطرا على مصير البلد".


ولفت بري إلى أنه في حال لم تؤلّف الحكومة، سيطلب من مجلس الوزراء الانعقاد للسير بموضوع الموازنة، مع إمكانية عقد جلسات تشريعية.


وكان سعد الحريري قد أكد مؤخرا أنه متفق مع الرئيس ميشال عون على ضرورة إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن البلاد لا تستطيع أن تستمر من دون حكومة.


ويشهد مسار تأليف الحكومة الجديدة في لبنان صعوبات عديدة جراء الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وطلب بعض القوى السياسية تبادل الحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية.




كلمات متعلقة

نبيه, بري, يتوقع, الإعلان, عن, تشكيلة, الحكومة, اللبنانية, خلال, أسبوع,

تابعونــا

قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا 2019-01-23 | 08:47:18

أضرم المحتجون في فنزويلا الليلة الماضية النار في مركز للشرطة في مدينة بويرتو...

ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في سوريا الى 21 ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في سوريا الى 21 2019-01-22 | 17:11:12

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم بارتفاع حصيلة قتلى الضربات التي نفذها...

"إس-300" السورية ستدخل الخدمة في أذار المقبل "إس-300" السورية ستدخل الخدمة في أذار المقبل 2019-01-22 | 14:55:28

أفادت صحيفة "كوميرسانت" اليوم الثلاثاء، بأن الجيش السوري لم يجهز بعد لتشغيل...

غزة- 1250 مريض عيون قد يفقدون الابصار بسبب أزمة الوقود غزة- 1250 مريض عيون قد يفقدون الابصار بسبب أزمة الوقود 2019-01-22 | 14:15:11

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مخاطر تجاهل ازمة نفاد الوقود لدى مرافقها الصحية...

شقيق الحريري في زيارة للأسد شقيق الحريري في زيارة للأسد 2019-01-22 | 14:15:08

كشفت أوساط لبنانية عن زيارة بهاء الدين الحريري، الشقيق الأكبر لرئيس الحكومة...

محاولة اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان محاولة اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان 2019-01-22 | 13:29:56

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن أحد ركاب طائرة "أيروفلوت" سورغوت - موسكو، طالب...

انطلاق فعاليات "دافوس" رغم غياب أبرز قادة العالم عنه انطلاق فعاليات "دافوس" رغم غياب أبرز قادة العالم عنه 2019-01-22 | 12:19:19

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا محفل اقتصادات...

تفاصيل مروعة لقتل وتقطيع راقصة تركية.. والأب متهم تفاصيل مروعة لقتل وتقطيع راقصة تركية.. والأب متهم 2019-01-22 | 11:51:24

ألقت السلطات التركية القبض على طاه، بعد شكوك في تورطه بقتل ابنته وتقطيع جسدها، في...

الكوكب 9 غير موجود.. وشيء غريب على حافة النظام الشمسي الكوكب 9 غير موجود.. وشيء غريب على حافة النظام الشمسي 2019-01-22 | 10:40:37

يعتقد العلماء أنهم توصلوا إلى سبب التحركات الغامضة على حافة النظام الشمسي،...

إطلاق نار في مركز تجاري أميركي والمهاجم طليق إطلاق نار في مركز تجاري أميركي والمهاجم طليق 2019-01-22 | 09:22:26

قالت الشرطة إن شخصا على الأقل قتل في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ضواحي مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع علي ابو عرار النقب عرعره سقوطه ارتفاع طابقين الثاني الطابق مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015طمرة اعتقال مظاهرة شرطة تظاهرة الشرطة اغلاق شارع الرئيسي عبلينكمال ذياب سائق شاحنة حيفا حادث طرق مروع مفرق الفريديس سياقة تحت تأثير المخدرات هروين اجتياز مفرق اشارة حمرا ضحايا يافتمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة مشتبه انتحال شخصية محامي الجديدة اعتقال الشرطة نصب احتيال اعلان حالة طوارئ خلل طائرة هبوط اضطراري كييف اوكرانيا 182 راكبا مسافرا عجلات منيب فخرية هنو جولس يرزقان تؤأم انتظار دام 31 عاما الغاء اضراب المدارس السلطات الدرزية الشركسية انتظام الدراسةنوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام كهرباء انقطاع التيار فيضانات تخليص عالقين مركز البلاد الشرطة الانقاذ أمسية زجلية شعر طرعان موسى حافظ مشاركة واسعة قرية مركز جماهيريبث مباشر : مانشستر يونايتد و إيفرتونحريق اشتعال النار النيران في محل تجاري مدينة ام الفحم اطفاء اخماد شرطة تحقيق وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا شبهات رشوى تلقي دغه انتخابات لا ادلة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com