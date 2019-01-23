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قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أضرم المحتجون في فنزويلا الليلة الماضية النار في مركز للشرطة في مدينة بويرتو كابيلو بولاية كارابوبو، وأحرقوا تمثالا للزعيم الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز في مدينة سان فيليكس.



وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات تصور ارتفاع سحب الدخان فوق مبنى الشرطة المذكور، وتحدث السكان على إطلاق للنار في المنطقة.


وفي مدينة سان فيليكس بولاية بوليفار أحرق المتظاهرون مساء أمس تمثالا لتشافيز، حيث تتعرض تماثيله للتدنيس في مختلف مدن فنزويلا.

وكتب الصحفي الفنزويلي المعروف رومان كاماتشو على تويتر، أن عدد القتلى في فنزويلا خلال احتجاجات الليلة الماضية قد بلغ 




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