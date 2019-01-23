الطقس - أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس، غائما جزئياً ولطيفاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.والجمعة، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.