اليوم - باقة الغربية تستعد لاستقبال وتشييع جثمان ابنتها الشابة ايه مصاروة ضحية جريمة القتل في استراليا

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قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزاً بيتياً مهماً على فريق مكابي حيفا ضمن مسابقة كأس...
صادق أعضاء مجلس محلي الرينة يوم السبت الماضي باغلبية الأعضاء على ميزانية عام ...
قال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، ان المعايير الجديدة التي...
اصيب جندي في الجيش الاسرائيلي برصاص مسلحين قرب السياج الحدودي مع قطاع...
من المقرر أن تستمع محكمة الصلح في حيفا، يوم غد الأربعاء، إلى أقوال وردود الشيخ...
ادانت محكمة الصلح في حيفا اليوم الثلاثاء 6 اشخاص افراد عائلة من بلدة كفركنا...
اشارت نتائج امتحان نقابة المحامين اليوم الثلاثاء الى ان 36% فقط من المتقدمين...
من المتوقع ان يغادر النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع...
اعيد صباح اليوم فتح موقع جبل الشيخ للتزلج امام الجمهور وذلك بعد ان كان مغلقا بسبب...