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اليوم - باقة الغربية تستعد لاستقبال وتشييع جثمان ابنتها الشابة ايه مصاروة ضحية جريمة القتل في استراليا



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تجري اليوم الساعة العاشرة صباحا في باقة الغربية مراسيم تشييع جثمان الشابة ايه مصاروة ضحية جريمة القتل في استراليا.


اليوم  سيصلُ جثمانُ المغدورة، ألبلاد ، وسيتمّ استقبالُ الجُثمان الطّاهر ووالد المغدورة، في المطار، من قِبَل وفدٍ من العائلة وآخر رسميّ من البلديّة.• 


سيتمّ استقبال الجثمان الطّاهر للمغدورة في بيت والدِهَا، الكائنِ في شارع الرّازي، بالقرب من مدرسة القاسمي الأهليّة، مَعَ تمامِ السّاعة العاشرة.• 

بعد أن تودّعها العائلة، سيُشَيَّعُ جثمان المغدورة الطّاهر، وفق المسار التّالي:- انطلاقة موكب التّشييع من بيت الفقيدة في شارع الرّازي، (بالقرب من مدرسة القاسمي الأهليّة)، باتّجاه الشّارع الرّئيسيّ، نحوَ مسجد مقبرة الصّراط، جنوبيّ مدينة باقة الغربيّة، وذلك في السّاعة العاشرة صباحًا. 


- سيُصَلَّى على جثمان المغدورة في مسجد الصّراط، ومن هناك إلى مقبرة الصّراط المجاورة.• يكون بيت العزاء مفتوحًا في ديوان باقة الغربيّة المجاور لمسجد الصّراط – بعد انتهاء الجنازة مباشرةً.• مشاركة النّساء في الجنازة، تكون فقط في بيت عائلة الفقيدة المغدورة.• 


سيتمّ تخصيص مواقف سيّارات ضخمة للزوّار والضّيوف في الأماكن التّالية:- موقف مدرسة القاسميّ الثّانويّة الأهليّة- موقف كليّة القاسمي التّكنولوجيّة- الموقف المقابل لكليّة القاسمي التّكنولوجيّة- موقف كليّة القاسميّ للتربية- موقف شارع مقالدة- موقف جامع الصّراط• المؤسّسات الرّسميّة التّابعة لبلديّة باقة الغربيّة، ستكون أبوابها مغلقة، حدادًا.


• المدارس الابتدائيّة والاعداديّة، يكون التّعليم فيها، ساريًا كالمعتاد.• المدارسُ الثّانويّة، سينتظمُ طلّابها في الدّوام، وسيكونون جزءًا من مراسم تشييع الجثمان مع انطلاقة الجنازة، بمرافقة معلّميهم ومديري مدارسهم.• ستُرافق الجنازة بضبّاط أمن، حرّاس، رجال إسعاف، مرشدين ومتطوّعين




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