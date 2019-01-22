الاربعاء:تشييع, جثمان, الشابة, ايه, مصاروة, ضحية, في, باقة, الغربية,

جاء في بيان صادر عن عائلة الفقيدة المغدورة، آية سعيد مصاروة وبلديّة باقة الغربيّة والأطر الاجتماعيّة في المدينة:"في مُصابِنَا الجَلَل، بمقتَلِ ابنتنا، شهيدَة العلم، آية سعيد مصاروة، في بلاد الغربة، نعزّي العائلة وأنفسنا، ونوافيكم بتفاصيل مواراتها الثّرى، يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 16 جمادى الأول 1440، 23 من كانون الثّاني/يناير، لعام 2019:• سيصلُ جثمانُ المغدورة، أرضَ الوطن، صباحَ يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 23 من كانون الثّاني/يناير لعام 2019.• سيتمّ استقبالُ الجُثمان الطّاهر ووالد المغدورة، في المطار، من قِبَل وفدٍ من العائلة وآخر رسميّ من البلديّة.• سيتمّ استقبال الجثمان الطّاهر للمغدورة في بيت والدِهَا، الكائنِ في شارع الرّازي، بالقرب من مدرسة القاسمي الأهليّة، مَعَ تمامِ السّاعة العاشرة.• بعد أن تودّعها العائلة، سيُشَيَّعُ جثمان المغدورة الطّاهر، وفق المسار التّالي:- انطلاقة موكب التّشييع من بيت الفقيدة في شارع الرّازي، (بالقرب من مدرسة القاسمي الأهليّة)، باتّجاه الشّارع الرّئيسيّ، نحوَ مسجد مقبرة الصّراط، جنوبيّ مدينة باقة الغربيّة، وذلك في السّاعة العاشرة صباحًا. - سيُصَلَّى على جثمان المغدورة في مسجد الصّراط، ومن هناك إلى مقبرة الصّراط المجاورة.• يكون بيت العزاء مفتوحًا في ديوان باقة الغربيّة المجاور لمسجد الصّراط – بعد انتهاء الجنازة مباشرةً.• مشاركة النّساء في الجنازة، تكون فقط في بيت عائلة الفقيدة المغدورة.• سيتمّ تخصيص مواقف سيّارات ضخمة للزوّار والضّيوف في الأماكن التّالية:- موقف مدرسة القاسميّ الثّانويّة الأهليّة- موقف كليّة القاسمي التّكنولوجيّة- الموقف المقابل لكليّة القاسمي التّكنولوجيّة- موقف كليّة القاسميّ للتربية- موقف شارع مقالدة- موقف جامع الصّراط• المؤسّسات الرّسميّة التّابعة لبلديّة باقة الغربيّة، ستكون أبوابها مغلقة، حدادًا.• المدارس الابتدائيّة والاعداديّة، يكون التّعليم فيها، ساريًا كالمعتاد.• المدارسُ الثّانويّة، سينتظمُ طلّابها في الدّوام، وسيكونون جزءًا من مراسم تشييع الجثمان مع انطلاقة الجنازة، بمرافقة معلّميهم ومديري مدارسهم.• ستُرافق الجنازة بضبّاط أمن، حرّاس، رجال إسعاف، مرشدين ومتطوّعين

مع فائق الاحترامعائلة الفقيدة المغدورة آية سعيد مصاروةالمحامي مرسي خالد أبو مخّ – رئيس بلديّة باقة الغربيّةالحاجّ سعيد رسمي أبو حسين – عن لجنة الإصل�