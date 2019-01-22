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اتحاد ابناء سخنين يهزم مكابي حيفا ويتأهل لربع نهائي كأس الدولة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزاً بيتياً مهماً على فريق مكابي حيفا ضمن مسابقة كأس الدولة وتأهل الفريق السخنيني الى ربع النهائي حيث سيلاقي فريق مكابي تل ابيب في المرحلة المقبلة .


الفريق السخنيني دخل المباراة بعد فترة صعبة واقالة المدرب عمير تورجمان بسبب النتائج السلبية في الدوري , هدف سخنين سجله المهاجم شلومي ازولاي في الدقيقة ال36.
اتحاد ابناء سخنين يهزم مكابي حيفا ويتأهل لربع نهائي كأس الدولة




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