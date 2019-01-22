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إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسعى إنتر ميلان الإيطالي، لحسم صفقة قوية من نادي ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، فإن إنتر ميلان يسعى لضم إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد في الصيف، باستثناء حدوث مفاجأة في اللحظات الأخيرة من سوق الشتاء.
وأضافت: "إنتر يفكر بالفعل في ضم إيسكو، جودين ورازو، وأيضًا مودريتش وكروس ضمن الخيارات".
ويسعى إنتر ميلان للاستفادة من أزمة إيسكو مع مدربه سانتياجو سولاري، مؤخرًا حيث يتابع القضية عن قرب، وستكون المنافسة مع يوفنتوس شرسة جدًا، حيث يسعى البيانكونيري أيضًا لضمه.
إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو




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