تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-22 19:51:06 "جوع الليل".. كيف تتغلب على إحساسك ؟ |  2019-01-22 19:46:03 محاكمة شرطي وعشيقته قتلا زوجته قبل 20 عاما |  2019-01-22 18:44:19 الرينة: المصادقة على ميزانية العام 2019 بقيمة 90 مليون شيكل |  2019-01-22 18:40:53 شهيد وجريحان بقصف اسرائيلي على غزة |  2019-01-22 17:16:12 نجم ريال مدريد يدرس الرحيل |  2019-01-22 17:14:12 لماذا لا يصاب البعض بنزلات البرد وكيف نصبح مثلهم؟ |  2019-01-22 17:11:12 ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في سوريا الى 21 |  2019-01-22 17:09:26 النائب جبارين: معايير وزارة الصحة تمسّ بفرص تعليم الطب لدى العرب |  2019-01-22 17:02:52 غزة:اصابة جندي اسرائيلي برصاص قرب السياج الحدودي |  2019-01-22 14:55:28 "إس-300" السورية ستدخل الخدمة في أذار المقبل |  2019-01-22 14:45:40 رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ |  2019-01-22 14:55:21 غدا - الشيخ رائد صلاح يدلي بشهادته ردا على لائحة الاتهام |  2019-01-22 14:15:11 غزة- 1250 مريض عيون قد يفقدون الابصار بسبب أزمة الوقود |  2019-01-22 14:15:08 شقيق الحريري في زيارة للأسد |  2019-01-22 13:29:56 محاولة اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"جوع الليل".. كيف تتغلب على إحساسك ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تشير العديد من الدراسات الطبية إلى خطورة تناول الطعام ليلا، لكن الكثير من الأشخاص يستغلون أوقات السهر لتناول المزيد من الأطعمة، فما هي أضرار هذه العادة، وما هي البدائل الصحية التي يمكن اللجوء إليها؟

ولتناول الطعام ليلا أضرار كثيرة أبرزها تراكم الدهون في الجسم، والشعور بالاكتئاب في حال زيادة الوزن، فضلا عن حدوث خلل في الهرمونات كون تناول الطعام بشراهة ليلا يغير من النظام الطبيعي الذي اعتاد عليه الجسد في الليل.
وبحسب موقع "ويب طب" الصحي، فإن للشعور بالجوع ليلا أسباب، كشعور الشخص بالقلق والتوتر، مما يجعله يتوهم بأن الأكل سيخفف عنه ذلك الشعور.
كذلك فإن تجاهل الأشخاص لتناول وجباتهم خلال النهار يجعلهم يستبدلونها بأخرى تؤكل ليلا.
وينصح الموقع كل من يأكل ليلا باتباع طرق للتغلب على "النهم"، كاستبدال الأغذية ذات السعرات الحرارية العالية بأخرى منخفضة السعرات مثل الخضراوات.
"جوع الليل".. كيف تتغلب على إحساسك ؟




كلمات متعلقة

"جوع, الليل".., كيف, تتغلب, على, إحساسك, ؟,

تابعونــا

لماذا لا يصاب البعض بنزلات البرد وكيف نصبح مثلهم؟ لماذا لا يصاب البعض بنزلات البرد وكيف نصبح مثلهم؟ 2019-01-22 | 17:14:12

يعاني الكثيرون خلال فصل الشتاء من أعراض البرد والتهاب الحلق وانسداد الأنف، بينما...

السكر والعسل.. أيهما أفضل لمرضى السكري؟ السكر والعسل.. أيهما أفضل لمرضى السكري؟ 2019-01-22 | 14:55:35

السكر والعسل من أكثر العناصر المستخدمة في التحلية، ويعتقد بعض مرضى السكري أن...

نجاح أول "جراحة عن بعد" باستخدام "5G" نجاح أول "جراحة عن بعد" باستخدام "5G" 2019-01-22 | 13:15:14

نجح جراح صيني في إجراء عملية جراحية معقدة باستخدام شبكة "5G" فائقة السرعة، في حدث هو...

الناس والبرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد الناس والبرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد 2019-01-22 | 11:52:27

الإصابة بالإنفلونزا تبدو مثل شر لا بد منه في فصل الشتاء، وبالتالي فإن الوقاية...

دجاج معدل جينيا لمواجهة "الوباء المميت" دجاج معدل جينيا لمواجهة "الوباء المميت" 2019-01-22 | 10:40:02

في محاولة مهمة وجديدة من نوعها لمحاولة منع ظهور وباء بشري مميت، طور علماء...

علماء يثبتون فائدة الجوع علماء يثبتون فائدة الجوع 2019-01-22 | 08:25:54

اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في إرفاين أن الجوع المعتدل يغير عملية التمثيل...

الزعفران مثير للشهوة الجنسية ومضاد للسرطان الزعفران مثير للشهوة الجنسية ومضاد للسرطان 2019-01-21 | 23:28:15

اكتشف العلماء خصائص فريدة ومفيدة في الزعفران، فهو مثير للشهوة الجنسية ومضاد...

تعرف على حمية غذائية "مثالية" لصحة كوكب الأرض والبشر تعرف على حمية غذائية "مثالية" لصحة كوكب الأرض والبشر 2019-01-21 | 20:41:13

كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...

6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة 6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة 2019-01-21 | 17:53:05

يعد شهر يناير من أشهر مواسم الاهتمام بإنقاص الوزن، حيث يتواكب مع بداية عام جديد...

مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان 2019-01-21 | 14:55:36

يدعو بعض خبراء التغذية إلى عدم تناول منتجات الألبان، لأنها تحتوي على مواد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت دالية الكرمل اطفاء حريق اخماد نيران اشتعلت اصابات قرية اضرارعمال القفزة التكنولوجية الثانوية الناصرة مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 25 من طلابها نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية أحمد هدير غزاوي عكا البلدة القديمة مولودهما البكر محمد انتظار بعد دام 28 عاماضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة احتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة اجولس مجلس محلي مصادقة ميزانية اجماع العام 2016 حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتاطلاق نار فرع بريد مغلق الزرازير سرطة الناصرة حملة شفاعمرو مصادرة 160 اسطوانة غاز غير قانونية شرطة تفتيش محلات نادي الليو الناصرة ينطلق حملة تبرعات للمحتاجين‎مصرع فتى حادث طرق انقلاب تراكتورون قرية الشبلي اصابة شرطة اسعاف عثمان شبلي مستشفىنانسي حوا من حيفا تعلن انسحابها من برنامج اراب ايدول صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار اعتداء عناصر الشرطة حرس الحدود شاب عربي فلسطيني هوية اشتباه ضرب مبرح اصابته فيديو شاهدوا توثيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com