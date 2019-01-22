أحلام, تتغزل, بزوجها, وتثير, غضب, الجمهور, بفيديو, جديد,

مرة جديدة، وقعت الفنانة أحلام في فخ السوشيال ميديا، حيث نشرت مقطع فيديو جديد مع زوجها مبارك الهاجري وراحت تتغزل به بطريقة اغضبت القسم الاكبر من محبيها.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لأحلام وهي تستخدم فيلتر الفراشات التي تدور فوق رأسها، وقالت بدلع “في شخص وايد احبه”، ومشت مباشرة باتجاه زوجها وأكملت بغنج “وهو ايضاً يحبني”.واثارت غضب الجمهور بحركاتها التي لا تتناسب مع شخصيتها المميزة التي اشتهرت بها وقوة شخصيتها التي لطالما ميزتها عن باقي النجمات، حيث قامت بحركة بفمها واقتربت بدلع باتجاه زوجها وسألته “لمن تصوت؟”، فرد “اكيد الك”، فراحت تضحك لطريقة غريبة وبصوت عال، الامر الذي عرضها للمزيد من الانتقادات القاسية.وكانت النجمة الاماراتية، اثارت ضجة بصورة نشرتها عبر صفحتها على تطبيق انستغرام وضعت خلالها اكسسوار باللون الذهبي على وجهها، ويبرز العينين، وذلك للترويج له كمنتج ضمن مجموعة “بوتيكي” الخاص بها.