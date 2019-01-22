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الرينة: المصادقة على ميزانية العام 2019 بقيمة 90 مليون شيكل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



صادق أعضاء مجلس محلي الرينة  يوم السبت الماضي باغلبية الأعضاء على ميزانية عام  2019.وبلغ حجم الميزانية  90 مليون شيكل، حيث تم المصادقة عليها في جلسة غير عادية .


وقال رئيس المجلس السيد جميل انور بصول:"أشكر أعضاء المجلس على المصادقة على الميزانية، رغم الصعوبات ، سنعمل على رفع نسبة الجباية من أجل رفع المدخولات والمباشرة بالمشاريع.

واضاف السيد جميل بصول:"سنعمل جميعا من أجل المصلحة العامة لرفع مكانة الرينة في جميع المجالات،  سنستمر في تقديم الأفضل من اجل اهلنا وتطوير الرينة في شتى المجالات وستكون مشاريع حيوية ".




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