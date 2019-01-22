الرينة:, المصادقة, على, ميزانية, العام, 2019, بقيمة, 90, مليون, شيكل,

صادق أعضاء مجلس محلي الرينة يوم السبت الماضي باغلبية الأعضاء على ميزانية عام 2019.وبلغ حجم الميزانية 90 مليون شيكل، حيث تم المصادقة عليها في جلسة غير عادية .

وقال رئيس المجلس السيد جميل انور بصول:"أشكر أعضاء المجلس على المصادقة على الميزانية، رغم الصعوبات ، سنعمل على رفع نسبة الجباية من أجل رفع المدخولات والمباشرة بالمشاريع.واضاف السيد جميل بصول:"سنعمل جميعا من أجل المصلحة العامة لرفع مكانة الرينة في جميع المجالات، سنستمر في تقديم الأفضل من اجل اهلنا وتطوير الرينة في شتى المجالات وستكون مشاريع حيوية ".