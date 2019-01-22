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الرئيسية | فلسطين



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شهيد وجريحان بقصف اسرائيلي على غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 استشهد شاب واصيب آخران بقصف اسرائيلي، مساء اليوم، على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود العبد النباهين 24 عاما واصابة 2 احدها خطيرة...
شهيد وجريحان بقصف اسرائيلي على غزة




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