شهيد, وجريحان, بقصف, اسرائيلي, على, غزة,

استشهد شاب واصيب آخران بقصف اسرائيلي، مساء اليوم، على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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محاولة تنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة ومقتل المنفذ 2019-01-21 | 22:14:11 افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان الشاب محمد فوزي عدوي (36 عاما) استشهد برصاص قوات...

قرار بهدم منزل عائلة البرغوثي في كوبر 2019-01-20 | 12:33:40 اخطرت سلطات الجيش صباح اليوم عائلة المعتقل عاصم البرغوثي، بهدم منزله في قرية كوبر...

"الأونروا" تعلق على قرار إغلاق مدارسها بالقدس 2019-01-20 | 10:39:08 أكد الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع بعدم تلقي...

الأحمد يبحث مع جنبلاط التصعيد الإسرائيلي 2019-01-19 | 21:48:59 بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد مع رئيس الحزب...

ابو مازن يتسلّم في 15 الجاري رئاسة مجموعة "الـ77والصين" 2019-01-13 | 14:51:42 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن رئيس دولة فلسطين...

قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة 2019-01-13 | 00:08:06 افادت مصادر اعلامية فلسطينية أن الطيران الحربي الاسرائيلي قصف عدة اهداف في قطاع...

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غزة تشيّع جثمان الشهيدة أمل الترامسي 2019-01-12 | 16:02:10 شيعت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان المواطنة أمل مصطفى...

ممثل جديد لحركة حماس في لبنان 2019-01-10 | 19:03:07 جرت اليوم الخميس في مكتب الحركة في بيروت، مراسم تسليم تمثيل حركة حماس في لبنان،...