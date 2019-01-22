نجم ريال مدريد يدرس الرحيل

تحدث تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن الأزمة التي يعاني منها نجم ريال مدريد، في الفترة الحالية، وإمكانية رحيله خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، إن الظهير الأيسر لريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، قد يحزم حقائبه ويرحل بنهاية الموسم الحالي إلى يوفنتوس الإيطالي. وأضاف الموقع الفرنسي أن الوضع الحالي للنجم البرازيلي حالياً يزيد من فرص انتقاله إلى "البيانكونيري". ويُعد مارسيلو دا سيلفا، من الأعمدة الرئيسية للفريق الإسباني، حيث يمتلك صاحب القدم اليسرى الساحرة موهبة كروية لا تساعده فقط على القيام بالأدوار الدفاعية، بل يقدم يد العون إلى الهجوم. ويُعاني مارسيلو هذا الموسم من انخفاض واضح في المستوى، بسبب زيادة وزنه، وتعرضه كذلك للإصابة، ما أدى إلى جلوسه على دكة بدلاء ريال مدريد، وطرح عدة تساؤلات عن مستقبل النجم البرازيلي مع "الأبيض الملكي". ولفت الموقع الفرنسي إلى أن مارسيلو لم يكن يفكر من قبل في الرحيل عن ريال مدريد، لكن جلوسه حالياً على دكة البدلاء وتعرضه للانتقادات، ربما سيدفع بالنجم البرازيلي إلى تغيير موقفه، ومغادرة سفينة "الميرنجي" بنهاية الموسم. وبحسب نفس المصدر، يحاول نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، إقناع مارسيلو بالانتقال إلى "السيدة العجوز"، إذ تجمع النجم البرتغالي علاقة صداقة قوية داخل وخارج المستطيل الأخضر بظهير ريال مدريد. من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أنه رغم تجديد يوفنتوس مؤخراً عقد لاعبه البرازيلي أليكس ساندرو، إلاّ أنّ النادي الإيطالي العملاق لا زال يفكر في مارسيلو، الذي يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه. جدير بالذكر أن مارسيلو (30 عاماً)، يمتلك عقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف سنة 2022، وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرازيلي حالياً 70 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".