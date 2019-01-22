نجم, ريال, مدريد, يدرس, الرحيل,

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أقر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام محكمة مدريد اليوم الثلاثاء، بتهربه...
يبدو أن المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أفضل لاعبي كرة قدم في العالم...
حقق اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أمنية الطفل صاحب القميص...
وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريـال مدريد السابق، ويوفنتوس الإيطالي،...
قال موقع "تيم تالك" إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة فريقه...
مباشرة بعد إعلان انضمامه إلى برشلونة الإسباني، كشف المهاجم الغاني كيفن برينس...
حقق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على ضيفه كييفو فيرونا، بنتيجة (3-0)، اليوم الإثنين، ضمن...
قال روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، اليوم الاثنين، إنه لم يتفاجأ بموقف زميله،...
يسعى النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط تشيلسي، لإقناع ناديه بالتخلي عنه...
استعاد قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي صدارة لائحة الحذاء الذهبي للموسم...