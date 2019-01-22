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ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في سوريا الى 21



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم بارتفاع حصيلة قتلى الضربات التي نفذها سلاح الجو الاسرائيلي في سوريا فجر امس والتي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وفي الجنوب الى واحد وعشرين (21) قتيلا على الأقل. وأشار المرصد الى ان اثني عشر (12) قتيلا على الأقل هم من الحرس الثوري الإيراني. وذكر ان هذه الضربات الإسرائيلية حققت اكبر خسائر مادية في مستودعات ومواقع عسكرية للايرانيين وحلفائهم على الأراضي السورية.


ويذكر ان هذه الغارات جاءت ردا على اطلاق صاروخ إيراني باتجاه جبل الشيخ مطلع الأسبوع الجاري. وذكرت إذاعة "كان" امس بأن القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا أخلت مواقعها خشية من ضربات إسرائيلية محتملة.

ويلتئم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) غدا لمناقشة المشهد السوري خاصة الضربات التي نفذها سلاح الجو في سوريا فجر امس.
ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في سوريا الى 21




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