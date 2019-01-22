غزة:اصابة, جندي, اسرائيلي, برصاص, قرب, السياج, الحدودي,

وكانت القوات قد قصفت بعدة قذائف مدفعية ظهرا نقطة للمقاومة الفلسطينية قرب السياج الحدودي الفاصل، بزعم اطلاق نار من داخل القطاع على الجنود ، لتعترف بعد ساعات باصابة جندي بالجيش برصاص المقاومين، ووصفت جراحه بالمتوسطة.

اصيب جندي في الجيش الاسرائيلي برصاص مسلحين قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة.

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