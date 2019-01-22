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غزة:اصابة جندي اسرائيلي برصاص قرب السياج الحدودي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اصيب جندي في الجيش الاسرائيلي برصاص مسلحين قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة.


وكانت القوات قد قصفت بعدة قذائف مدفعية ظهرا نقطة للمقاومة الفلسطينية قرب السياج الحدودي الفاصل، بزعم اطلاق نار من داخل القطاع على الجنود ، لتعترف بعد ساعات باصابة جندي بالجيش برصاص المقاومين، ووصفت جراحه بالمتوسطة.
غزة:اصابة جندي اسرائيلي برصاص قرب السياج الحدودي




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