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سيرك.. أم عرض أزياء فاخر؟!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




مصممو الأزياء في هذا العصر أصبحوا يقعون تحت ضغوط شاقة من حيث المنافسة المجنونة وكثرة الماركات والسرعة المطلوبة اليوم لإنتاج مجموعات أزياء عديدة في غضون اشهر قليلة.. حتى ان بعضهم استقال من وظائف فاخرة والبعض قلص مجموعاته.


الأمر يوصلنا الى عرض أزياء علامة كرستيان ديور المرموقة, لفئة الهوت كوتور, لصيف وربيع 2019, الجاري خلال أسبوع الموضة العالمي في باريس. ماريا غراتسيا كيوري, المصممة, استوحت المجموعة من السيرك ومصورين أجروا تصوير أزياء بهذا الإيحاء. لكن المشكلة العويصة هي أن عرض أزياء الخياطة الرفيعة تحول فعلا الى عرض سيرك وحلبة سيرك, وسارت العارضات وحولهن تتنطنط الراقصات!! لقد وصلنا الى عصر أصبح العرض فيه أهم وأبرز من الأزياء نفسها!! أ

صبح المدعوون يأتون لعرض الأزياء لأجل أن يتصوروا وينشروا صورهم وهم لا يفهمون شيئا بالخياطة الرفيعة! أصبحت الصحافة تحضر العرض حسب أهمية المشاهير المدعوين وليس بسبب الأزياء! نتساءل ماذا كان سيكون رد فعل مؤسس الماركة المصمم الفذ كريستيان ديور لو شاهد ما يحصل اليوم!!!!ا

لشغل اليدوي في المجموعة مدهش ورائع ورفيع جدا.. لكن الإيحاء والنتيجة والضجة بعيدة عن الهدف..  36 Attachments




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