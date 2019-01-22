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رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أقر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام محكمة مدريد اليوم الثلاثاء، بتهربه الضريبي وقبل بحبسه لـ23 شهرا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها 18.8 مليون يورو.



وواجه رونالدو تهمة التهرب في 4 قضايا ضريبية خلال فترة تواجده مع الفريق الملكي.


وذكرت صحيفة Football Italia أن إصدار الحكم سيتم قريبا فيما من المستبعد دخول رونالدو السجن نظرا لأن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها في إسبانيا.




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