غزة-, 1250, مريض, عيون, قد, يفقدون, الابصار, بسبب, أزمة, الوقود,

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مخاطر تجاهل ازمة نفاد الوقود لدى مرافقها الصحية في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود أبعاد خطيرة قد تلحق بالمرضى جراء استمرار الأزمة ما سيؤدي إلى توقف الخدمات الصحية وحرمان المواطنين منها.

وبينت الوزارة خلال تصريح، وصل وطن، اليوم الثلاثاء، أن 1250 مريضاً بالشبكية السكرية والجلوكوما والالتهابات المزمنة للقرنية سيتعرضون لفقد الابصار عند توقف خدمات العيادة الخارجية والخدمات التشخيصية والليزر والعمليات الجراحية بالمستشفى.وأشارت الوزارة إلى أن مستشفى العيون، وهو المستشفى الحكومي الوحيد الذي يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية في أمراض العيون في قطاع غزة، يستقبل 2500 حالة شهريا.وأضافت الوزارة أن المستشفى يجري 250 عملية شهريا، من بينها 30 عملية جلوكوما، و 160 عملية مياه بيضاء، و 15 عملية شبكية مختلفة. وتعتمد مرافق وزارة الصحة على المولدات في الحصول على الطاقة الكهربائية، في ظل انقطاع الكهرباء الواصلة من خطوط البلدية والتي تتجاوز 12 ساعة يومياً.