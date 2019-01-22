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شقيق الحريري في زيارة للأسد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت أوساط لبنانية عن زيارة بهاء الدين الحريري، الشقيق الأكبر لرئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري سوريا، ولقائه السوري بشار الأسد وبحثه جملة من القضايا معه.



وحسب موقع "ليبانون ديبايت"، قام بهاء الحريري  بزيارة سرية وخاطفة إلى دمشق مع شخصية صديقة مقربة من سوريا.


وأشار الموقع إلى أن التحضير للزيارة تطلب من بهاء الحريري عقد لقاءات مع شخصيات روسية وأردنية ولبنانية للتنسيق مع المسؤولين السوريين لإنجاح اللقاء.


وأوضح الموقع أنه في الـ16 من يناير الحالي، حطت طائرة خاصة في مطار بيروت الدولي قادمة من مطار شار ديغول في فرنسا وعلى متنها بهاء الحريري الذي وصل إلى بيروت ومنها انتقل بموكب خاص إلى سوريا حيث اجتمع مع الأسد لأكثر من ساعتين.




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