السكر, والعسل.., أيهما, أفضل, لمرضى, السكري؟,

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نجح جراح صيني في إجراء عملية جراحية معقدة باستخدام شبكة "5G" فائقة السرعة، في حدث هو...
الإصابة بالإنفلونزا تبدو مثل شر لا بد منه في فصل الشتاء، وبالتالي فإن الوقاية...
في محاولة مهمة وجديدة من نوعها لمحاولة منع ظهور وباء بشري مميت، طور علماء...
اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في إرفاين أن الجوع المعتدل يغير عملية التمثيل...
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كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...
يعد شهر يناير من أشهر مواسم الاهتمام بإنقاص الوزن، حيث يتواكب مع بداية عام جديد...
يدعو بعض خبراء التغذية إلى عدم تناول منتجات الألبان، لأنها تحتوي على مواد...
تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...
أذهلت نتائج الدراسات الأخيرة التي أجراها العلماء المجتمع، لأنها تشير إلى أن وباء...