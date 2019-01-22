السكر, والعسل.., أيهما, أفضل, لمرضى, السكري؟,

السكر والعسل من أكثر العناصر المستخدمة في التحلية، ويعتقد بعض مرضى السكري أن العسل أفضل لصحتهم لكن هل هذا صحيح حقا؟ تقول مؤسسة مايو كلينيك إنه لا توجد ميزة لاستبدال السكر بالعسل في النظام الغذائي لمرضى السكري إذ يؤثر الاثنان على مستوى السكر في الدم.

وأوضحت أن العسل “أحلى” من السكر مشيرة إلى أن بعض الوصفات الغذائية تنصح باستهلاك كمية عسل أقل بالمقارنة بالسكر. وفي المقابل، تحتوي ملعقة صغيرة من العسل على كربوهيدرات وسعرات أكثر قليلا من السكر. وقالت مايو كلينيك إن مرضى السكري الذين يفضلون مذاق العسل على السكر يمكنهم استخدامه لكن باعتدال.فركتوز وجلوكوزوعن أوجه التشابه والاختلاف بين العسل والسكر، أوضحت (ميديكال نيوز توداي) أن العنصرين من المواد الكربوهيدراتية، ويتألفان من نوعين من السكر هما الجلوكوز والفركتوز.ويتفتت الجلوكوز والفركتوز سريعا في الجسم، ويمكن أن يتسببا في ارتفاع مستويات السكر في الدم لكن نسبة المادتين داخل العسل والسكر مختلفة.فالسكر يتألف من 50 بالمائة فركتوز و50 بالمائة جلوكوز بينما يحتوي العسل على 40 بالمائة فركتوز و30 بالمائة جلوكوز والنسبة الباقية عبارة عن ماء ومعادن ومنها المغنسيوم والبوتاسيوم.ويرفع السكر مستوى سكر الدم بدرجة أسرع من العسل لاحتوائه على نسبة أكبر من الفركتوز، ولافتقاره للمعادن. لكن الاستخدام الزائد عن المتوسط للعسل والسكر يؤدي إلى زيادة الوزن.