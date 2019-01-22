ما, علاقة, بطل, مسلسل, وادي, الذئاب, بهجوم, منبج, في, سوريا؟,

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تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان العراقي...
كشفت تقارير صحفية مصرية أن الممثل المصري أحمد السقا سيتقاضى أعلى أجر بين...
عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خطفت السيدة جيهان علامة زوجة...
عادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة لطفولتها، وعاشت لحظات ممتعة في نزهة نهارية،...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لشخصين يخفيان وجههما واحدا منهما رجلا...
بسبب سفرها إلى أرمينيا من أجل تلقي العزاء بوفاة والدها، ألغت الراقصة صافيناز...
لم يفتتح الممثل زهير رمضان موسمه الدرامي حتى الآن، لكنه ضَمن تواجده في عمل...
شاركت ابنة الفنانة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات، الدارج حالياً بقوة على مواقع...
“هذا المقطع ليس من أحد مشاهد التصوير بل هو فيديو حقيقي حيث اني دخلت المشفى من شدة...
تحرص الممثلة المصرية رانيا يوسف على مشاركة متابعيها أغلب يومياتها عبر مواقع...