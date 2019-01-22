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محاولة اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن أحد ركاب طائرة "أيروفلوت" سورغوت - موسكو، طالب بتغيير مسار الرحلة إلى أفغانستان.



وقال مصدر في خدمة مراقبة الحركة الجوية لإنترفاكس: "أثناء الرحلة، طالب أحد ركاب رحلة سورغوت-موسكو بتحويل مسار الطائرة إلى أفغانستان"، ولا معلومات عن الغرض من ذلك.


ووفق موقع مراقبة حركة الطيران FlightRadar، فقد حدث أمر طارئ على متن الطائرة، مشيرا إلى أن الطائرة غيرت مسارها وهي موجودة حاليا بالقرب من مدينة خانتي مانسيسك الروسية.

وقال مصدر مطلع إن الراكب الذي طالب بتغيير مسار الطائرة هو مواطن روسي عمره 41 عاما.


وحسب آخر المعلومات، فإن الطائرة تستعد للهبوط في مطار خانتي مانسيسك.
محاولة اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان




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