محاولة, اختطاف, طائرة, روسية, وتحويل, وجهتها, إلى, أفغانستان,

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أفادت صحيفة "كوميرسانت" اليوم الثلاثاء، بأن الجيش السوري لم يجهز بعد لتشغيل...
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مخاطر تجاهل ازمة نفاد الوقود لدى مرافقها الصحية...
كشفت أوساط لبنانية عن زيارة بهاء الدين الحريري، الشقيق الأكبر لرئيس الحكومة...
انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا محفل اقتصادات...
ألقت السلطات التركية القبض على طاه، بعد شكوك في تورطه بقتل ابنته وتقطيع جسدها، في...
يعتقد العلماء أنهم توصلوا إلى سبب التحركات الغامضة على حافة النظام الشمسي،...
قالت الشرطة إن شخصا على الأقل قتل في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ضواحي مدينة...
نشر ولي عهد دبي ورئيس مجلسها التنفيذي، حمدان بن محمد آل مكتوم، صورا جديدة عبر...
أقرت روسيا بوجود نظام لصواريخ "كروز" دفع واشنطن للتهديد بالانسحاب من معاهدة القوى...
كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الإثنين، التأكيد على أن بلاده "لن...