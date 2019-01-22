الجمهور, يقتحم, المسرح, أثناء, غناء, كاظم, الساهر,

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ على المسرح أثناء إحيائه لحفله في ألمانيا وتحديداً في فرانكفورت مؤخراً.

وبدا في الفيديو لحظة إقتحام الجمهور للمسرح في محاولة منهم لإلتقاط الصور مع الساهر الذي بدا وهو محاولاً التجاوب معهم ولكن مع إزدياد عددهم ظهر وهو يرجع إلى الوراء بينما يقوم أعضاء فرقته بالتدخل لحمايته.وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الساهر غادر المسرح لمدة 15 دقيقة ليتم بعدها السيطرة على الوضع وتعود الأمور الى طبيعتها.يشار إلى أن هذا الحفل يأتي ضمن الجولة الأوروبية التي يقوم بها الساهر حالياً من بينها باريس ولندن