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عرض حطام حادث سيارة الأمير فيليب للبيع بآلاف الدولارات!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عرض موقع "eBay" الشهير على الإنترنت، الحطام الناتج عن حادث سيارة الأمير فيليب، للبيع في المزاد مقابل آلاف الدولارات.



وأدرج البائع الذي يحمل اسم "morbius777" ما زعم أنه أجزاء من حطام سيارة الأمير فيليب، على موقع "eBay" وعرضها للبيع.



وتزعم القائمة التي تحمل عنوان: "أجزاء حطام سيارة الأمير فيليب الناتج عن الحادث"، أنه عثر على هذه القطع في موقع الحادث، بعد أن خرج الأمير البالغ من العمر 97 عاما، سليما.


وأكد البائع أن القطع المعروضة للبيع "لم تُسرق"، ولكنها تُركت على جانب الطريق لفترة طويلة جدا، وقال مازحا إن بعض تلك القطع قد تكون حاملة للحمض النووي لدوق إدنبرة.


وأضاف البائع أنه "لا يوجد مكسب مالي من هذا الأمر، فكل العائدات ستذهب إلى الأعمال الخيرية، إنه شيء ممتع وسيفيد في أبحاث السرطان".


وبلغ أعلى سعر دفع مقابل القطع الـ 119 من الحطام حتى الآن 65.9 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 84.8 ألف دولار أمريكي.


ووقع الحادث الأسبوع الماضي، عندما اصطدمت سيارة دوق إدنبرة، من نوع "لاند روفر فريلاندر"، بسيارة "كيا" تقل امرأتين وطفلا يبلغ من العمر 9 أشهر.


وتم سحب الأمير فيليب من سيارته بعد أن انقلبت على جانبها من تأثير الاصطدام الذي وقع في ساندرينغهام في نورفولك، الخميس الماضي.




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