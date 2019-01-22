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فيديو.. محمد صلاح يلبي أمنية طفل مصري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أمنية الطفل صاحب القميص البلاستيكي، وأهداه قميص ليفربول مكتوب عليه اسم النجم.



وقال الطفل خلال أحد البرامج التلفزيونية: "أنا أحب الكابتن صلاح كثيرا وأشكره وأشكر والديه لأنهم أوصلوا لي القميص والكرة، وأريد رؤية كأس الأمم".


وأشار البرنامج التلفزيوني، إلى أن محمد صلاح ترك مهام مساعدة الأطفال وتقديم المساعدات لوالده ووالدته اللذين أرسلا للطفل هدايا صلاح.




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