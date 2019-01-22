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ادانة 5 اشخاص افراد عائلة واحدة من بلدة كفركنا بالاعتداء على حراس أمن في مستشفى رمبام بحيفا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





ادانت محكمة الصلح في حيفا اليوم الثلاثاء 6 اشخاص افراد عائلة من بلدة كفركنا بحادثة اعتداء على حراس امن في مستشفى رمبام بحيفا خلال شهر أيار الماضي .


وتم ادانة 5 من الشبان بتهمة ارتكاب مخالفة الاعتداء على موظف جمهور , وشبا اخر ادين بتهمة التصرف غير المناسب في مكان عام .


وافيد انه تم ادانت الشبان ال 6 بعد اعترافهم ضمن لائحة اتهام معدلة .


كما وتم الغاء تهمة بحق ضالع اخر في الحادث.




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