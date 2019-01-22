ادانة, 5, اشخاص, افراد, عائلة, واحدة, من, بلدة, كفركنا, بالاعتداء, على, حراس, أمن, في, مستشفى, رمبام, بحيفا,

ادانت محكمة الصلح في حيفا اليوم الثلاثاء 6 اشخاص افراد عائلة من بلدة كفركنا بحادثة اعتداء على حراس امن في مستشفى رمبام بحيفا خلال شهر أيار الماضي .وتم ادانة 5 من الشبان بتهمة ارتكاب مخالفة الاعتداء على موظف جمهور , وشبا اخر ادين بتهمة التصرف غير المناسب في مكان عام .وافيد انه تم ادانت الشبان ال 6 بعد اعترافهم ضمن لائحة اتهام معدلة .كما وتم الغاء تهمة بحق ضالع اخر في الحادث.