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أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن أحد ركاب طائرة "أيروفلوت" سورغوت - موسكو، طالب...
ألقت السلطات التركية القبض على طاه، بعد شكوك في تورطه بقتل ابنته وتقطيع جسدها، في...
يعتقد العلماء أنهم توصلوا إلى سبب التحركات الغامضة على حافة النظام الشمسي،...
قالت الشرطة إن شخصا على الأقل قتل في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ضواحي مدينة...
نشر ولي عهد دبي ورئيس مجلسها التنفيذي، حمدان بن محمد آل مكتوم، صورا جديدة عبر...
أقرت روسيا بوجود نظام لصواريخ "كروز" دفع واشنطن للتهديد بالانسحاب من معاهدة القوى...
كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الإثنين، التأكيد على أن بلاده "لن...
أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الاثنين، بإصابة أكثر من مئة أسير في معتقل "عوفر"...
اكد رئيس الدولة روبين رفلين ان جريمة القتل التي وقعت في جزيرة السلام بمنطقة...
أعلِن في برلين عن فرض حظر على قيام شركة "ماهان" الإيرانية للطيران برحلات إلى...