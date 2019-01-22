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انطلاق فعاليات "دافوس" رغم غياب أبرز قادة العالم عنه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا محفل اقتصادات العالم وملتقى رواده، وسط تغيب قادة عالميين بارزين، تشغلهم قضايا أكثر إلحاحا في بلادهم من حضور المنتدى.


ويعد المنتدى الذي ستستمر فعالياته حتى الجمعة المقبل، أفضل فرصة للقاء الرؤساء التنفيذيين ومحافظي البنوك المركزية ومدراء المنظمات الدولية، والسياسيين البارزين، فيما يغيب عن فعالياته لهذا العام الرؤساء الروسي والأمريكي والفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية.


ويبحث المنتدى لهذا العام أزمة المناخ وتباطؤ الاقتصاد العالمي والثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على المجتمع.


وأعلن صندوق النقد الدولي في "دافوس"، أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال صامدا، لكنه يتباطأ بأسرع من المتوقع نتيجة التوترات التجارية والمخاطر السياسية، مثل "بريسكت" والمظاهرات في فرنسا.




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