الإبحار, الآمن, وتوزيع, الشهادات, في, الفرنسيسكان, الناصرة,

امتلأت قاعة مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة بأولياء أمور طلاب الصفوف الإعدادية الذين لبّوا دعوة إدارة المدرسة للإستماع والمشاركة بمحاضرة الدكتور عامر جرايسي وموضوعها الإبحار الآمن. هذه المحاضرة من سلسلة محاضرات تقدّمها المدرسة للأهل الشركاء في العملية التربوية والتعليّمية.

تحدّث المحاضر عن دور الأهل في تربية أبنائهم وارشادهم في كيفية استخدام الشبكة العنكبوتية. ومن الضروري بناء ثقة متبادلة بين الوالدين والأبناء في ظل استعمال الطرف الثاني للإنترنت، وانكشافهم على شتى القنوات التي تترك انفعالات صاعدة أو هابطة عليهم، وما تتضمن الشبكة العنكبوتية من تحديّات ومخاطر مؤثرة على نفسية الطلاب، وتعكر صفو علاقتهم وسلامتها مع الأهلين وزملائهم ومحيطهم من جهة ثانية.وقّدم المحاضر توصيات كثيرة تساهم في حماية مستخدمي الشبكة العنكبوتية منها: عدم إعطاء معلومات او تفاصيل شخصية، تحديد ساعة إبحار الأولاد، وضع الحاسوب في مكان مكشوف، عدم التحدّث مع ناس غرباء والحذر من المواقع العنيفة والإباحية وغيرها.هذه المحاضرة تتمّة للمحاضرة التي قدّمها د. جرايسي في الفصل الأول، وهو متخصص في العلاجات النفسية على المستويين الفردي والجماعي، ويقدم الإستشارة والإرشاد في مجالات عدّة منها: إرشاد الأهل حول المشاكل التربوية لدى الأبناء والأهل وبناء علاقة سليمة بين الطرفين.أجاب المحاضر عن أسئلة الأهل بموضوعية ومهنية، وقد لاقت محاضرته الأصداء الإيجابية. وبعد المحاضرة توجه الأهل الى الصفوف لمقابلة المربين والإطلاع على تحصيل الأبناء العلمي وسلوكياتهم واستلام الشهادات المدرسية.تعمل ادارة المدرسة متعاونة مع الأهل لينعم الأبناء بالدفء العائلي والمدرسي، وينموا متمتعين بأجواء تربوية مميّزة مزدادين نعمةً وحكمةً في مدرستهم التي تؤمن لهم التربية السليمة والإنجازات العلمية وتعدهم للمستقبل.