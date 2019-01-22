تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-22 13:29:56 محاولة اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان |  2019-01-22 13:15:28 عرض حطام حادث سيارة الأمير فيليب للبيع بآلاف الدولارات! |  2019-01-22 12:29:10 ادانة 5 اشخاص افراد عائلة واحدة من بلدة كفركنا بالاعتداء على حراس أمن في مستشفى رمبام بحيفا |  2019-01-22 12:19:19 انطلاق فعاليات "دافوس" رغم غياب أبرز قادة العالم عنه |  2019-01-22 11:45:33 36% من المتقدمين اجتازوا امتحان نقابة المحامين |  2019-01-22 11:41:01 رونالدو يصل محكمة مدريد لحضور جلسة التهرب الضريبي |  2019-01-22 11:18:53 ضياء سبع يقترب من نادي غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو |  2019-01-22 11:10:15 فيديو وصور - اعادة فتح جبل الشيخ وتوافد المئات للمنتجع |  2019-01-22 11:02:30 اتفاقية توأمه بين بيت لحم وبلدية سراغوسا (سراقسطه) في اسبانيا |  2019-01-22 10:40:12 مصر تقترب من "الاكتشاف المنتظر".. مقبرة كليوباترا وأنطونيو |  2019-01-22 10:40:30 باقة تستعد لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة أية مصاروة الليلة وتوقعات بتشييع جثمانها غدا صباحا وسط مسيرة حاشدة |  2019-01-22 10:40:37 الكوكب 9 غير موجود.. وشيء غريب على حافة النظام الشمسي |  2019-01-22 10:02:19 ام الفحم - شكوك حول جرو مصاب بالكلب وتحذير للاهالي |  2019-01-22 09:22:26 إطلاق نار في مركز تجاري أميركي والمهاجم طليق |  2019-01-22 09:18:11 صور - احتراق سيارة داخل نفق على شارع 6 وأزمة سير |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أحمد السقا الممثل الاعلى أجرا في رمضان 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية مصرية أن الممثل المصري ​أحمد السقا​ سيتقاضى أعلى أجر بين الممثلين المصريين المشاركين في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.



ومن المقرر أن يحصل السقا على 36 مليون جنيه مصري اي ما يعادل المليوني دولار مقابل مشاركته في مسلسل الجديد "ولد الغلابة" الذي سيعرض في رمضان المقبل على قناة MBC، في وقت لن يستطع أي ممثل أخر ان يتخطى هذا المبلغ في رمضان المقبل بسبب البروتوكول الموقع مؤخراً بين القنوات الفضائية والذي يلزم القنوات كافة بعدم شراء أي مسلسل درامي تتعدى قيمته 70 مليون جنيه كحد أقصى.


يذكر ان مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، وإخراج محمد سامي.




كلمات متعلقة

أحمد, السقا, الممثل, الاعلى, أجرا, في, رمضان, 2019,

تابعونــا

الجمهور يقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر الجمهور يقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر 2019-01-22 | 13:15:17

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان العراقي...

زوجة راغب علامة تخوض تحدي ال 10 سنوات على طريقتها زوجة راغب علامة تخوض تحدي ال 10 سنوات على طريقتها 2019-01-22 | 10:40:33

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خطفت السيدة ​جيهان علامة​ زوجة...

أمل بوشوشة تعود لطفولتها على الدراجة.. فيديو أمل بوشوشة تعود لطفولتها على الدراجة.. فيديو 2019-01-22 | 08:27:50

عادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة لطفولتها، وعاشت لحظات ممتعة في نزهة نهارية،...

شاهدوا ما هي الحيل التي يتبعها عمرو دياب ودينا الشربيني للتخفي! شاهدوا ما هي الحيل التي يتبعها عمرو دياب ودينا الشربيني للتخفي! 2019-01-21 | 22:25:15

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لشخصين يخفيان وجههما واحدا منهما رجلا...

الراقصة ​صافيناز تتقبل التعازي بوفاة والدها الراقصة ​صافيناز تتقبل التعازي بوفاة والدها 2019-01-21 | 20:39:40

بسبب سفرها إلى أرمينيا من أجل تلقي العزاء بوفاة والدها، ألغت الراقصة ​صافيناز​...

زهير رمضان باق في "باب الحارة" زهير رمضان باق في "باب الحارة" 2019-01-21 | 14:55:00

لم يفتتح الممثل ​زهير رمضان​ موسمه الدرامي حتى الآن، لكنه ضَمن تواجده في عمل...

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي ال 10 سنوات زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي ال 10 سنوات 2019-01-21 | 14:03:00

شاركت ابنة الفنانة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات، الدارج حالياً بقوة على مواقع...

ممثلة سورية تنقل الى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. وتهدد ممثلة سورية تنقل الى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. وتهدد 2019-01-21 | 13:00:48

“هذا المقطع ليس من أحد مشاهد التصوير بل هو فيديو حقيقي حيث اني دخلت المشفى من شدة...

رانيا يوسف تشارك في تحدّي الظهور من دون ماكياج - صورة رانيا يوسف تشارك في تحدّي الظهور من دون ماكياج - صورة 2019-01-21 | 11:50:06

تحرص الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ على مشاركة متابعيها أغلب يومياتها عبر مواقع...

إطلالة أروى تثير سخرية جمهورها في أحدث جلسة تصوير إطلالة أروى تثير سخرية جمهورها في أحدث جلسة تصوير 2019-01-21 | 10:35:37

خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة غريبة وغير...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق هائل وادي الصفا سخنين استدعاء طائرات لاه\خماد النار بيوت سكان مدينة المطران مدرسة ثانوية الناصرة تخريج الفوج ال 56 كيبوتس يفعات احتفال تحتفل خلع ملابسهن فتيات رهط عرار ابو . طلب مطالبة اقالة شرطة اشدود العقبي مهند عائلة تستنكر الفيديو شريط برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي اصابتان انقلاب سيارة قرب شعب اليوم حادث طرق ذاتي حيان مركز طبي مصرع سائق اشتعال احترقت سيارته مركبته شاحنة شارع 40 اللد قرب الشرطة اسعاف شجار مفرقعات كفر مندا انتشار شرطة قوات منعا تجدد بلدة قرية عربي شاب اتهام متهم اغتصاب طفلة 7 سنوات اختطاف لائحة احتراق سيارتين عكا محطة وقود استنفار اطفاء اخماد اشتعال هديل موسى اللوكيميا استنفار الناصرة تبرع وجبات دم سرطان الدم اللوكيميا عائلة دوابشة اعتقال مشتبهين مصرع الام الاب الابن اصابة دومانتناياهو منظار مفلق يراقب الجيش غزة بيرتس عمير الجولاناستمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشاتليتكو مدريدبرشلونةدوري أبطال أوروبامشاهدة اتليتكو مدريد مباشر مشاهدة برشلونة مبا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com