تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-22 13:29:56 محاولة اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان |  2019-01-22 13:15:28 عرض حطام حادث سيارة الأمير فيليب للبيع بآلاف الدولارات! |  2019-01-22 12:29:10 ادانة 5 اشخاص افراد عائلة واحدة من بلدة كفركنا بالاعتداء على حراس أمن في مستشفى رمبام بحيفا |  2019-01-22 12:19:19 انطلاق فعاليات "دافوس" رغم غياب أبرز قادة العالم عنه |  2019-01-22 11:45:33 36% من المتقدمين اجتازوا امتحان نقابة المحامين |  2019-01-22 11:41:01 رونالدو يصل محكمة مدريد لحضور جلسة التهرب الضريبي |  2019-01-22 11:18:53 ضياء سبع يقترب من نادي غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو |  2019-01-22 11:10:15 فيديو وصور - اعادة فتح جبل الشيخ وتوافد المئات للمنتجع |  2019-01-22 11:02:30 اتفاقية توأمه بين بيت لحم وبلدية سراغوسا (سراقسطه) في اسبانيا |  2019-01-22 10:40:12 مصر تقترب من "الاكتشاف المنتظر".. مقبرة كليوباترا وأنطونيو |  2019-01-22 10:40:30 باقة تستعد لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة أية مصاروة الليلة وتوقعات بتشييع جثمانها غدا صباحا وسط مسيرة حاشدة |  2019-01-22 10:40:37 الكوكب 9 غير موجود.. وشيء غريب على حافة النظام الشمسي |  2019-01-22 10:02:19 ام الفحم - شكوك حول جرو مصاب بالكلب وتحذير للاهالي |  2019-01-22 09:22:26 إطلاق نار في مركز تجاري أميركي والمهاجم طليق |  2019-01-22 09:18:11 صور - احتراق سيارة داخل نفق على شارع 6 وأزمة سير |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الناس والبرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



الإصابة بالإنفلونزا تبدو مثل شر لا بد منه في فصل الشتاء، وبالتالي فإن الوقاية منها أمر طبيعي، وفي أغلب الأحيان يتدخل الآباء في مسألة الوقاية.



وكما يعلم كثيرون، فإن الوقاية من الإنفلونزا تبدأ أساسا من البيت، وهنا يأتي دور النصائح الأبوية، التي يتبادلها الأبوين أبا عن جد، مع قليل من المعرفة الطبية.


ووفقا لاستطلاع للرأي فإن 70 في المئة من الناس يلجأون إلى الوقاية من الإنفلونزا من دون دليل علمي أو بالأحرى مستندين إلى خرافات، مثل أن الأبناء يسمعون من آبائهم طلبات أو نصائح تتعلق بعدم الخروج من المنزل قبل أن يجف شعرهم ، كما أفاد استطلاع للرأي أجرته "سي إن إن".


وأكد 7 من كل 10 أشخاص أنهم يؤمنون بالاستراتيجيات التراثية والفلكلورية في الوقاية من الإنفلونزا.


فيما يلي بعض الخرافات المتعلقة بالوقاية من الإنفلونزا:


الشعر المبلل يسبب المرض


الحقيقة هي أن هذا الأمر ليس صحيحا، فالخروج من المنزل عندما لا يكون الشعر جافا لا يسبب المرض، وبحسب طبيبة الأطفال والمتحدثة باسم الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال كاثرين وليامسون فإنه حتى يصاب المرء بالإنفلونزا لا بد من وجود ناقل للعدوى.


وأضافت أن الشعر المبلل يمكن أن يسبب الشعور بالبرد ولكن ليس المرض، فالشعر لا يجتذب عوامل العدوى أو الإصابة بالمرض.


 التعرض للهواء البارد يسبب الإصابة بالبرد


يتصادف أن الطقس البارد مع أوقات ذروة البرد بحسب وليامسون، لكنها تقول إن الأمرين غير مرتبطين، وتشدد مرة أخرى على أن الإصابة بالبرد تقتضي وجود الفيروس.


وتقول الطبيبة في مستشفى "كوينز" بنيويورك، سورانا سيغال مورر، إنه في الأجواء الباردة تصبح الجلسات العائلية، أو مع الأصدقاء، متقاربة أكثر وبالتالي يكون القرب من الفيروسات أكثر من أي وقت مضى.


الفيتامينات والمكملات الدوائية تمنع البرد


من المتعارف عليه أن الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة ويتناولون طعاما متوازنا لا يحتاجون إلى فيتامينات أو مكملات دوائية بحسب الاختصاصي بأمراض الأطفال في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، مايكل روسو.


ووفقا لروسو فأنه لا يوجد هناك ما يدعم فكرة أن هذه الفيتامينات والمكملات يمكنها أن تحول الإصابة بالمرض.


وأشار روسو إلى أنه جرت العادة أن نتذكر عدم الإصابة بالإنفلونزا عندما نتناول هذه المكملات، لكن لا نتذكر عدم تأثيرها أو فشلها في الحيلولة دون الإصابة بالفيروس.




كلمات متعلقة

الناس, والبرد, والإنفلونزا.., 3, خرافات, ينبغي, محوها, للأبد,

تابعونــا

نجاح أول "جراحة عن بعد" باستخدام "5G" نجاح أول "جراحة عن بعد" باستخدام "5G" 2019-01-22 | 13:15:14

نجح جراح صيني في إجراء عملية جراحية معقدة باستخدام شبكة "5G" فائقة السرعة، في حدث هو...

دجاج معدل جينيا لمواجهة "الوباء المميت" دجاج معدل جينيا لمواجهة "الوباء المميت" 2019-01-22 | 10:40:02

في محاولة مهمة وجديدة من نوعها لمحاولة منع ظهور وباء بشري مميت، طور علماء...

علماء يثبتون فائدة الجوع علماء يثبتون فائدة الجوع 2019-01-22 | 08:25:54

اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في إرفاين أن الجوع المعتدل يغير عملية التمثيل...

الزعفران مثير للشهوة الجنسية ومضاد للسرطان الزعفران مثير للشهوة الجنسية ومضاد للسرطان 2019-01-21 | 23:28:15

اكتشف العلماء خصائص فريدة ومفيدة في الزعفران، فهو مثير للشهوة الجنسية ومضاد...

تعرف على حمية غذائية "مثالية" لصحة كوكب الأرض والبشر تعرف على حمية غذائية "مثالية" لصحة كوكب الأرض والبشر 2019-01-21 | 20:41:13

كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...

6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة 6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة 2019-01-21 | 17:53:05

يعد شهر يناير من أشهر مواسم الاهتمام بإنقاص الوزن، حيث يتواكب مع بداية عام جديد...

مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان 2019-01-21 | 14:55:36

يدعو بعض خبراء التغذية إلى عدم تناول منتجات الألبان، لأنها تحتوي على مواد...

أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها 2019-01-21 | 14:00:32

تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...

أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم 2019-01-21 | 13:00:38

أذهلت نتائج الدراسات الأخيرة التي أجراها العلماء المجتمع، لأنها تشير إلى أن وباء...

علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! 2019-01-21 | 10:28:27

توصل علماء أمريكيون عن طريق الصدفة، كبعض الاكتشافات الرئيسية في مجال الطب، إلى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الناصرة المستشفى الانجليزي افتتاح سنة دراسية جديدة مدرسة التمريض طلاب الجديدة اعتقال شاب فلسطيني ابو ديس مشتبه بطعن يهودي في القدس شارع الانبياء هنفيئيم باب العامودالقدس محمد واري اصيب مساء يافا امس طعن عملية اكسال القاء حجارة مفرق الكراجات الناصرة انفاق مخدرات حشيش مريخوانا النقب اعتقال مشتبهين شرطة ضبط بير هداج تهريب ترويج مثقال زيدان كفر مندا محكمة مواجهات الشرطة تنظيم مظاهرة القاء حجارةزيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفمظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف فتى قاصر عرابة اعتقال مشتبه بشبهة اقتحام بيوت سيارات قرية عرابة الشرطة افطار رمضان العرب محامين محامون نقابة شاكيد الوزيرة تظاهرة اهالي احتجاجامتوسطة اصابة فتاة قاصر ام الفحم اطلاق نار رصاصة قدمها تحقيق شرطة عرض ازياء تل ابيب يرون مصمم مينكوفسكي كوفية سلام الخليل اصابة طفل سقط من ارتفاع في الطيرة نقل الى المستشفى الشرطة تحقق اضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة التزام تام اضراب عام يوم الارض ام الفحم وادي عارة محلات اغلاق جميع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com