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36% من المتقدمين اجتازوا امتحان نقابة المحامين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اشارت نتائج امتحان نقابة المحامين  اليوم الثلاثاء الى ان 36% فقط من المتقدمين اجتازوا الامتحان على الرغم من تخفيض علامة النجاح الى 60.



 وتتصدر الجامعة العبرية في القدس قائمة الطلاب الناجحين تليها جامعتا بار ايلان فتل ابيب




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