رونالدو, يصل, محكمة, مدريد, لحضور, جلسة, التهرب, الضريبي,

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريـال مدريد السابق، ويوفنتوس الإيطالي، محكمة مدريد اليوم الثلاثاء لحضور جلسة اتهامه بالتهرب الضريبي.

وتطالب النيابة بتوقيع عقوبة السجن سنتين مع إيقاف التنفيذ لرونالدو، مع دفع غرامة مالية قدرها 18.8 مليون يورو، وهي العقوبة التي اتفقت عليها النيابة مع وزارة المالية، مقابل اعتراف لاعب ريـال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي بارتكابه 44 جريمة تهرب ضريبي بين عامي 2011 و2014.وحضر تشابي الونسو لاعب وسط النادي الملكي السابق لنفس المحكمة؛ حيث تطالب النيابة بسجنه 5 أعوام لاتهامه في ثلاث جرائم تهرب ضريبي بين عامي 2010 و2012.لحظة وصول الأسطورة كرستيانو رونالدو الى المحكمة الإقليمية في مدريد لحضور الجلسة المتعلقة بالتهرب الضريبي عندما كان لاعباً لريال مدريد.تصوير afp