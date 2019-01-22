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ضياء سبع يقترب من نادي غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو



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من المتوقع ان يغادر النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع الى الصين لبحث امكانية التوقيع على عقد مع نادي غوانغجو إيفرغراند لكرة القدم هو نادي كرة قدم احترافي مقره مدينة قوانغتشو في الصين وهو حامل اللقب في الدوري الصيني .


وعلى ما يبدو ان صياء سبع كان تلقى موافقة ادارة فريقه بئر السبع للسفر الى الصين اليوم وسيغادر باسرع وقت الى الصين.


وتحدثت الانباء عن ان ضياء سبع سيستبدل النجم عيران زهافي مهاجم الفريق الصيني هناك , وان عقد احترافه في النادي سيصل الى 5 مليون يورو .




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