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فيديو وصور - اعادة فتح جبل الشيخ وتوافد المئات للمنتجع



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعيد صباح اليوم فتح موقع جبل الشيخ للتزلج امام الجمهور وذلك بعد ان كان مغلقا بسبب التوتر الأمني على الحدود الشمالية.



 ويفيد مراسلنا ان الطرق المؤدية الى الموقع تشهد حركة سير نشطة.




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