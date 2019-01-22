فيديو وصور - اعادة فتح جبل الشيخ وتوافد المئات للمنتجع

ويفيد مراسلنا ان الطرق المؤدية الى الموقع تشهد حركة سير نشطة.

اعيد صباح اليوم فتح موقع جبل الشيخ للتزلج امام الجمهور وذلك بعد ان كان مغلقا بسبب التوتر الأمني على الحدود الشمالية.

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