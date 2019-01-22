اتفاقية, توأمه, بين, بيت, لحم, وبلدية, سراغوسا, (سراقسطه), في, اسبانيا,

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اعيد صباح اليوم فتح موقع جبل الشيخ للتزلج امام الجمهور وذلك بعد ان كان مغلقا بسبب...
يبدو أن علماء الآثار في مصر والعالم سيكونون على موعد مع اكتشاف طال انتظاره طويلا،...
تستعد باقة الغربية لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة الجامعية المغدورة أية مصاروة...
توجه د.راتب محاميد مدير الخدمات البيطرية - بلدية ام الفحم اليوم الثلاثاء بنداء الى...
جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الثلاثاء :"حريق...
عممت وزارة الصحة اليوم المعايير التي سيتم بموجبها الاعتراف بشهادات جامعية في...
لقي صباح اليوم الثلاثاء، الشاب أشرف عارف سياعرة (24 عاما) من بلدة خاراس شمال...
لقي الشاب محمد شمالي 28 عاما من الجديدة المكر متزوج وابي لطفلين مصرعه صباح اليوم...
اليوم الثلاثاء، توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 31 عاماً...