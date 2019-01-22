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اتفاقية توأمه بين بيت لحم وبلدية سراغوسا (سراقسطه) في اسبانيا



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وقع انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم يوقع اتفاقية توأمه وتعاون مع السيد رئيس بلدية سراغوسا (سراقسطه) في اسبانيا يوم امس الاثنين.





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