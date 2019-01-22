كلمات متعلقةمصر, تقترب, من, "الاكتشاف, المنتظر".., مقبرة, كليوباترا, وأنطونيو,
من المتوقع ان يغادر النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع...
اعيد صباح اليوم فتح موقع جبل الشيخ للتزلج امام الجمهور وذلك بعد ان كان مغلقا بسبب...
وقع انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم يوقع اتفاقية توأمه وتعاون مع السيد رئيس بلدية...
تستعد باقة الغربية لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة الجامعية المغدورة أية مصاروة...
توجه د.راتب محاميد مدير الخدمات البيطرية - بلدية ام الفحم اليوم الثلاثاء بنداء الى...
جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الثلاثاء :"حريق...
عممت وزارة الصحة اليوم المعايير التي سيتم بموجبها الاعتراف بشهادات جامعية في...
لقي صباح اليوم الثلاثاء، الشاب أشرف عارف سياعرة (24 عاما) من بلدة خاراس شمال...
لقي الشاب محمد شمالي 28 عاما من الجديدة المكر متزوج وابي لطفلين مصرعه صباح اليوم...
اليوم الثلاثاء، توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً...