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مصر تقترب من "الاكتشاف المنتظر".. مقبرة كليوباترا وأنطونيو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يبدو أن علماء الآثار في مصر والعالم سيكونون على موعد مع اكتشاف طال انتظاره طويلا، بعد تقارير صحفية تؤكد تحديد موقع دفن ملكة مصر القديمة كليوبترا وعشيقها مارك أنطونيو.



فقد قال عالم المصريات ووزير الدولة السابق لشؤون الآثار زاهي حواس مؤخرا خلال مؤتمر في إيطاليا إن "موقع قبر كليوبترا وأنطونيو موجود في منطقة تابوسيريس ماغنا، على بعد 30 كيلومترا من الاسكندرية".


وأوضح حواس، البالغ من العمر 71 عاما، أنه ينتظر البدء بالكشف عن القبر المفقود لأنطونيو وكليوبترا، مضيفا أنه يأمل في العثور على قبرهما قريبا، وأنه يعتقد أنهما دفنا معا في القبر نفسه، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.


وقال حواس "نحن قريبون جدا من العثور على الموقع الصحيح للقبر.. إننا على المسار الصحيح، ونحن نعلم أين سنبدأ أعمال الحفريات بالضبط".




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