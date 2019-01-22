باقة, تستعد, لاستقبال, جثمان, ابنتها, الطالبة, أية, مصاروة, الليلة, وتوقعات, بتشييع, جثمانها, غدا, صباحا, وسط, مسيرة, حاشدة,

تستعد باقة الغربية لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة الجامعية المغدورة أية مصاروة (23عاما) التي غادر نعشها استراليا أمس ويتوقع وصوله البلاد غدا صباحا لتشييع جثمانها في مسقط رأسها باقة الغربية والقاء نظرة الوداع على جثمانها من قبل ذويها .

اليوم في ساعات المساء من المتوقع الاعلان رسميا عن موعد الجنازة والمتوقع ان يكون في ساعات الصباح غدا الأربعاء .والدها الثاكل سعيد مصاروة لدى مغادرة استراليا وجه تحية شكر كبيرة جدا للجاليتين العربية والفلسطينية في استراليا وللحكومة على موقفها ووقفتها معه خلال فترة تواجده هناك .