زوجة, راغب, علامة, تخوض, تحدي, ال, 10, سنوات, على, طريقتها,

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خطفت السيدة ​جيهان علامة​ زوجة الفنان اللبناني ​راغب علامة​ الأنظار حيث قامت بالمشاركة في تحدي "العشر سنوات" الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي لكن على طريقتها الخاصة.

جيهان علامة نشرت صورة قديمة لها مع نجلها خالد حيث كان لا يزال بسنوات عمره الأولى، وعلقت عليها بالتالي:"أعتبر هذا تحدّياً لسنوات عديدة.. عندما لم يكن خالد بلغ عامه الأوّل.. أتذكر هذه الصورة بشكل جيّد عندما التقطها راغب علامة كنت أضحك من شيء طريف فعله خالد".واستكملت: "صور ثمينة وأنت محظوظ إذا ما كنت لا تزال تملكهم".