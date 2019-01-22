رونالدو, يريد, ديمبيلي, .., وصراع, يحتدم, مع, أرسنال, وليفربول,

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مباشرة بعد إعلان انضمامه إلى برشلونة الإسباني، كشف المهاجم الغاني كيفن برينس...
حقق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على ضيفه كييفو فيرونا، بنتيجة (3-0)، اليوم الإثنين، ضمن...
قال روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، اليوم الاثنين، إنه لم يتفاجأ بموقف زميله،...
يسعى النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط تشيلسي، لإقناع ناديه بالتخلي عنه...
استعاد قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي صدارة لائحة الحذاء الذهبي للموسم...
مرة جديدة، تعرض النجم المصري محمد صلاح لانتقادات كبيرة، بعد تمثيله السقوط في...
طالب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبيه بالابتعاد عن...
رفض النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الانتقادات التي...
تغزل نادي ليفربول الإنجليزي، بنجمه المصري محمد صلاح بعد تألقه أمام كريستال بالاس...
للمرة الأولى منذ مدة طويلة، تحدث النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن انتقال محتمل...