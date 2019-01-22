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رونالدو يريد ديمبيلي .. وصراع يحتدم مع أرسنال وليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال موقع "تيم تالك" إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة فريقه يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني الذي يتنافس عليه كبيرا إنجلترا أرسنال وليفربول.



وأوضح المصدر أن "الدون" طالب مسؤولي "السيدة العجوز" بجلب الفرنسي عثمان ديمبلي إلى صفوف النادي لتعزيز خط الهجوم.


وتابع "يريد البرتغالي رونالدو اللعب جنبا إلى جنب مع ديمبلي في تورينو".


وكشف "تيم تالك" أن التعاقد مع ديمبلي لن يكون بالأمر السهل، خصوصا فيما يتعلق بالأمور المادية، مضيفا "سيكلف اللاعب ما يصل إلى 132 مليون جنيه إسترليني (نحو 145 مليون يورو) للتوقيع معه".

والتحق ديمبلي بالفريق الكتالوني قبل 18 شهرا، إلا أن الأسئلة بدأت تحوم حوله بشأن إمكانية تغيير الوجهة في الانتقالات الشتوية الجارية حاليا.


وتسعى أندية عدة لجلب اللاعب الشاب، البالغ من العمر 21 عاما، حيث عبر فريقا أرسنال وليفربول الإنجليزيين، في وقت سابق، عن رغبتهما في الاستفادة من خدماته.


ولم يكن ديمبلي ملتزما بما فيه الكفاية مع فريق برشلونة، حيث فرضت عليه عدد من العقوبات التأديبية، بسبب استهتاره بالحصص التدريبية.


وكلف ديمبلي خزينة برشلونة قرابة 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض المنح الأخرى في حال إحرازه عددا محددا من الأهداف أو تحقيق أي ألقاب.




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