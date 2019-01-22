ام الفحم - شكوك حول جرو مصاب بالكلب وتحذير للاهالي

توجه د.راتب محاميد مدير الخدمات البيطرية - بلدية ام الفحم اليوم الثلاثاء بنداء الى أهالي منطقة البير والشارع الرئيسي في ام الفحم , حول اختفاء كلب صغير (جرو) في هذه المنطقة (مرفق فيديو للكلب).

واشار مدير قسم الخجمات البيطيرية :" هذا الكلب وصل اول أمس الاحد الى عيادة بيطرية في المدينة وتم اخلاء سبيله وهو مريض وهناك شك بانه مريض بداء الكلب (כלבת)، وهو مرض خطير يؤدي الى الوفاة في حال لم تؤخذ التطعيمات ضد داء الكلب.نناشد كل من لامس هذا الجرو او كان له أي صلة به ان يتوجه الى دائرة الصحة اللوائية في مدينة الخضيرة لأخذ التطعيمات ضد داء الكلب.ونناشد كل من يعرف أية معلومات، او رأى هذا الكلب أن يتواصل مع قسم الخدمات البيطرية على الأرقام التالية: 0522418019 , 0524734990، 046020959