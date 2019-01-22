ام الفحم - شكوك حول جرو مصاب بالكلب وتحذير للاهالي

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من المتوقع ان يغادر النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع...
اعيد صباح اليوم فتح موقع جبل الشيخ للتزلج امام الجمهور وذلك بعد ان كان مغلقا بسبب...
وقع انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم يوقع اتفاقية توأمه وتعاون مع السيد رئيس بلدية...
يبدو أن علماء الآثار في مصر والعالم سيكونون على موعد مع اكتشاف طال انتظاره طويلا،...
تستعد باقة الغربية لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة الجامعية المغدورة أية مصاروة...
جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الثلاثاء :"حريق...
عممت وزارة الصحة اليوم المعايير التي سيتم بموجبها الاعتراف بشهادات جامعية في...
لقي صباح اليوم الثلاثاء، الشاب أشرف عارف سياعرة (24 عاما) من بلدة خاراس شمال...
لقي الشاب محمد شمالي 28 عاما من الجديدة المكر متزوج وابي لطفلين مصرعه صباح اليوم...
اليوم الثلاثاء، توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً...