تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-22 11:18:53 ضياء سبع يقترب من نادي غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو |  2019-01-22 11:10:15 فيديو وصور - اعادة فتح جبل الشيخ وتوافد المئات للمنتجع |  2019-01-22 11:02:30 اتفاقية توأمه بين بيت لحم وبلدية سراغوسا (سراقسطه) في اسبانيا |  2019-01-22 10:40:12 مصر تقترب من "الاكتشاف المنتظر".. مقبرة كليوباترا وأنطونيو |  2019-01-22 10:40:30 باقة تستعد لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة أية مصاروة الليلة وتوقعات بتشييع جثمانها غدا صباحا وسط مسيرة حاشدة |  2019-01-22 10:40:37 الكوكب 9 غير موجود.. وشيء غريب على حافة النظام الشمسي |  2019-01-22 10:02:19 ام الفحم - شكوك حول جرو مصاب بالكلب وتحذير للاهالي |  2019-01-22 09:22:26 إطلاق نار في مركز تجاري أميركي والمهاجم طليق |  2019-01-22 09:18:11 صور - احتراق سيارة داخل نفق على شارع 6 وأزمة سير |  2019-01-22 10:37:45 وزارة الصحة تعمم المعايير الجديدة للاعتراف بشهادات الطب من خارج البلاد وتقرر اضافة فصل عملي للامتحان |  2019-01-22 08:22:10 ولي عهد دبي يتزلج في جبال كندا - صور |  2019-01-22 08:19:10 القطط "تعمي" تركيتين.. وحالة "عصية على التصور" |  2019-01-22 08:13:36 مصرع شاب في حادث سير ذاتي شمال شرق بيت لحم |  2019-01-22 09:20:42 مصرع محمد شمالي 28 عاما من الجديدة المكر جراء تعرضه لحادث عمل في أرض زراعية بمنطقة عيمك يزراعيل |  2019-01-22 06:05:04 روسيا: نملك نظاما صاروخيا لا ينتهك معاهدة القوى النووية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ام الفحم - شكوك حول جرو مصاب بالكلب وتحذير للاهالي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



توجه د.راتب محاميد مدير الخدمات البيطرية - بلدية ام الفحم اليوم الثلاثاء بنداء الى أهالي منطقة البير والشارع الرئيسي  في ام الفحم , حول  اختفاء كلب صغير (جرو) في هذه المنطقة (مرفق فيديو للكلب).


واشار مدير قسم الخجمات البيطيرية :" هذا الكلب وصل اول أمس الاحد الى عيادة بيطرية في المدينة وتم اخلاء سبيله وهو مريض  وهناك شك بانه مريض بداء الكلب (כלבת)، وهو مرض خطير يؤدي الى الوفاة في حال لم تؤخذ التطعيمات ضد داء الكلب.

نناشد كل من لامس هذا الجرو او كان له أي صلة به ان يتوجه الى دائرة الصحة اللوائية في مدينة الخضيرة لأخذ التطعيمات ضد داء الكلب.


ونناشد كل من يعرف أية معلومات، او رأى هذا الكلب أن يتواصل مع قسم الخدمات البيطرية على الأرقام التالية: 0522418019 , 0524734990، 046020959




كلمات متعلقة

ام, الفحم, -, شكوك, حول, جرو, مصاب, بالكلب, وتحذير, للاهالي,

تابعونــا

ضياء سبع يقترب من نادي غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو ضياء سبع يقترب من نادي غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو 2019-01-22 | 11:18:53

من المتوقع ان يغادر النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع...

فيديو وصور - اعادة فتح جبل الشيخ وتوافد المئات للمنتجع فيديو وصور - اعادة فتح جبل الشيخ وتوافد المئات للمنتجع 2019-01-22 | 11:10:15

اعيد صباح اليوم فتح موقع جبل الشيخ للتزلج امام الجمهور وذلك بعد ان كان مغلقا بسبب...

اتفاقية توأمه بين بيت لحم وبلدية سراغوسا (سراقسطه) في اسبانيا اتفاقية توأمه بين بيت لحم وبلدية سراغوسا (سراقسطه) في اسبانيا 2019-01-22 | 11:02:30

وقع انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم يوقع اتفاقية توأمه وتعاون مع السيد رئيس بلدية...

مصر تقترب من "الاكتشاف المنتظر".. مقبرة كليوباترا وأنطونيو مصر تقترب من "الاكتشاف المنتظر".. مقبرة كليوباترا وأنطونيو 2019-01-22 | 10:40:12

يبدو أن علماء الآثار في مصر والعالم سيكونون على موعد مع اكتشاف طال انتظاره طويلا،...

باقة تستعد لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة أية مصاروة الليلة وتوقعات بتشييع جثمانها غدا صباحا وسط مسيرة حاشدة باقة تستعد لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة أية مصاروة الليلة وتوقعات بتشييع جثمانها غدا صباحا وسط مسيرة حاشدة 2019-01-22 | 10:40:30

تستعد باقة الغربية لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة الجامعية المغدورة أية مصاروة...

صور - احتراق سيارة داخل نفق على شارع 6 وأزمة سير صور - احتراق سيارة داخل نفق على شارع 6 وأزمة سير 2019-01-22 | 09:18:11

جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الثلاثاء :"حريق...

وزارة الصحة تعمم المعايير الجديدة للاعتراف بشهادات الطب من خارج البلاد وتقرر اضافة فصل عملي للامتحان وزارة الصحة تعمم المعايير الجديدة للاعتراف بشهادات الطب من خارج البلاد وتقرر اضافة فصل عملي للامتحان 2019-01-22 | 10:37:45

عممت وزارة الصحة اليوم المعايير التي سيتم بموجبها الاعتراف بشهادات جامعية في...

مصرع شاب في حادث سير ذاتي شمال شرق بيت لحم مصرع شاب في حادث سير ذاتي شمال شرق بيت لحم 2019-01-22 | 08:13:36

لقي صباح اليوم الثلاثاء، الشاب أشرف عارف سياعرة (24 عاما) من بلدة خاراس شمال...

مصرع محمد شمالي 28 عاما من الجديدة المكر جراء تعرضه لحادث عمل في أرض زراعية بمنطقة عيمك يزراعيل مصرع محمد شمالي 28 عاما من الجديدة المكر جراء تعرضه لحادث عمل في أرض زراعية بمنطقة عيمك يزراعيل 2019-01-22 | 09:20:42

لقي الشاب محمد شمالي 28 عاما من الجديدة المكر متزوج وابي لطفلين مصرعه صباح اليوم...

الطقس - اجواء لطيفة نهارا وباردة ليلاً هذا الاسبوع الطقس - اجواء لطيفة نهارا وباردة ليلاً هذا الاسبوع 2019-01-22 | 06:03:17

اليوم الثلاثاء، توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات منح كتب تعيين بهاء فرنسيس فسوطة مستشفى زيف صفد شخصا احتفال مهرجان الطفل مشاركة واسعة قائمة ناصرتي يوم الطفل العالمي الناصرة شبيبة طرعان نفي يوسيف مباراة تنظيم اقامة مباراة قمة الغاء مصادقة على ملعب حريق قرب البيوت استنفار اخماد اطفاء قرية الشرطة الحر اشعة الشمس اسراء عابد اطلاق سراح الناصرة العفولة تصادم حادث طرق مروع شاحتين طرق مروع النقب الشرطة الاسعاف رهط كفر قاسمشقيب السلام سيارة اطفاء القاء حجارة دخول قرى غير معترف بها مرافقة شرطة ام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد بلدية الناصرة علي سلام اشلابة اسراء زيدان عابد اطلاق نار العفولة طعن اللد مواجهات اعتقال شبان تظاهرة القاء حجارة قنابل اصابة شرطي د بشارة بشارات الناصرة مستشفى الانجليزي حالات جفاف شرب ماء تعرض للشمس اصابات احتراق حريق اشتعال النار كراج سيارات قطع غيار قرية اكسال دبورية اضرار جسيمة سطو مسلح فرع بنك البريد قرية ياسيف كفر سرقة مبلغ من المال الهرب دون اصابات شرطة تحقيقبورتو ميونخ ماكابي تل أبيب دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com