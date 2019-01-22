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نجاح منقطع النظير لمؤتمر الاعمال الأول لبنك هبوعليم في طمرة



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 شارك العشرات من رجال الاعمال وأصحاب المصالح مساء الاحد في مؤتمر الاعمال الأول الذي بادر اليه بنك هبوعليم في مدينة طمرة بالتعاون مع بلدية طمره، وبحضور السيد نبيل توتري، مدير فعاليات المجتمع العربي في بنك هبوعليم، السيدة دالية بوخنيك مديرة فرع طمرة وطاقم الموظفين، ورئيس بلدية طمرة السيد سهيل ذياب.



إفتتح المؤتمر بالترحيب الاذاعية وفاء يوسف، قامت بعدها السيدة داليا بوخنيك مديرة الفرع بتقديم لمحة عن فرع طمرة والخدمات المهنية التي يقدمها للأعمال والمصالح ودعت الجمهور للانضمام لعائلة بنك هبوعليم والاستفادة من الخبرة المهنية والخدمة الرائعة التي يقدمها طاقم الموظفون لزبائن البنك.
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لسيد نبيل توتري، شكر الضيوف المشاركين على حضورهم مؤكدا ان هذا المؤتمر جزء من فعاليات وعمل البنك، وضمن الرؤيا التي يهدف بها الى تقديم الأفضل للمجتمع العربي على كافة الأصعدة، سواء اكان في الخدمات البنكية والتعاون مع الزبائن و دعم المصالح وإقامة الفعاليات الجماهيرية والتطوعية.كما وأضاف توتري " يسعى بنك هبوعليم من خلال مثل هذا المؤتمر المنعقد اليوم ومن خلال المحاضرات المهنية التي سيقدمها الى توفير اليات وادوات وميزات تعطى للمصالح والمستقلين، كذلك اعطاء مرافقة واستشارة على كافة الأصعدة من اجل الارتقاء بمصالحهم للأحسن.


كما وقدم السيد ينيب لافي،  مدير القسم التجاري في فرع طمرة محاضرة بعنوان "التعامل مع البنك بسهولة" من خلال نصائح قدمها حول الإدارة البنكية السليمة لأصحاب الاعمال، أكد بها ان الإدارة السليمة تساعد على النمو السليم للمصالح.


كما وقدم السيد نبيل ارملي، الخبير في مجال الاقتصاد محاضرة بعنوان "العالم مفتوح امامك"، حول التسويق الديجتالي وحول اليات التسويق الناجعة والناجحة وعن اختيار كل مصلحة للأدوات المناسبة لها في التسويق. 


وفي محاضرة أخيرة قدمتها السيدة اقبال عدوي، الخبيرة في عالم التسويق والمبيعات بعنوان " زيادة المبيعات في المصالح والاعمال الى أقصى حد" تطرقت من خلالها الى نصائح في إدارة المبيعات في المصالح والاعمال.


وقد تخلل المؤتمر فقرات موسيقية وعرض فني للفنانة القديرة خوله الحاج دبسي، واعرب الحضور عن سرورهم لهذا المبادرة المميزة والمبادرات العديدة التي يقوم بها بنك هبوعليم بالمجتمع العربي بشكل عام وفي طمرة بشكل خاص.




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