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إطلاق نار في مركز تجاري أميركي والمهاجم طليق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





قالت الشرطة إن شخصا على الأقل قتل في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ضواحي مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية محلية، الثلاثاء.


وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي أطلق النار في مركز "أورلاندو بارك" التجاري لا يزال طليقا، وفق ما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد"، وأن الرجل القتيل يبلغ من العمر 19 عاما.



وأفادت الشرطة الأميركية أن القتيل أصيب بالرصاص وتمكن من الهرب قبل أن يسقط خارج متجر لبيع الملابس. وتوفي الرجل في وقت لاحق في المستشفى.




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