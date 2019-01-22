صور - احتراق سيارة داخل نفق على شارع 6 وأزمة سير

طواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره.لم يبلغ عن اصابات فيما شهد مقطع الشارع المذكور اعلاه تشويشات في حركة السير.

جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الثلاثاء :"حريق شب في سيارة داخل نفق حديد باتجاه الجنوب شارع رقم 6 صباح اليوم الثلاثاء .

تابعونــا

ضياء سبع يقترب من نادي غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو 2019-01-22 | 11:18:53 من المتوقع ان يغادر النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع...

فيديو وصور - اعادة فتح جبل الشيخ وتوافد المئات للمنتجع 2019-01-22 | 11:10:15 اعيد صباح اليوم فتح موقع جبل الشيخ للتزلج امام الجمهور وذلك بعد ان كان مغلقا بسبب...

اتفاقية توأمه بين بيت لحم وبلدية سراغوسا (سراقسطه) في اسبانيا 2019-01-22 | 11:02:30 وقع انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم يوقع اتفاقية توأمه وتعاون مع السيد رئيس بلدية...

مصر تقترب من "الاكتشاف المنتظر".. مقبرة كليوباترا وأنطونيو 2019-01-22 | 10:40:12 يبدو أن علماء الآثار في مصر والعالم سيكونون على موعد مع اكتشاف طال انتظاره طويلا،...

باقة تستعد لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة أية مصاروة الليلة وتوقعات بتشييع جثمانها غدا صباحا وسط مسيرة حاشدة 2019-01-22 | 10:40:30 تستعد باقة الغربية لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة الجامعية المغدورة أية مصاروة...

ام الفحم - شكوك حول جرو مصاب بالكلب وتحذير للاهالي 2019-01-22 | 10:02:19 توجه د.راتب محاميد مدير الخدمات البيطرية - بلدية ام الفحم اليوم الثلاثاء بنداء الى...

وزارة الصحة تعمم المعايير الجديدة للاعتراف بشهادات الطب من خارج البلاد وتقرر اضافة فصل عملي للامتحان 2019-01-22 | 10:37:45 عممت وزارة الصحة اليوم المعايير التي سيتم بموجبها الاعتراف بشهادات جامعية في...

مصرع شاب في حادث سير ذاتي شمال شرق بيت لحم 2019-01-22 | 08:13:36 لقي صباح اليوم الثلاثاء، الشاب أشرف عارف سياعرة (24 عاما) من بلدة خاراس شمال...

مصرع محمد شمالي 28 عاما من الجديدة المكر جراء تعرضه لحادث عمل في أرض زراعية بمنطقة عيمك يزراعيل 2019-01-22 | 09:20:42 لقي الشاب محمد شمالي 28 عاما من الجديدة المكر متزوج وابي لطفلين مصرعه صباح اليوم...