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صور - احتراق سيارة داخل نفق على شارع 6 وأزمة سير



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جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الثلاثاء :"حريق شب في سيارة داخل نفق حديد باتجاه الجنوب شارع رقم 6 صباح اليوم الثلاثاء .


طواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره.

لم يبلغ عن اصابات فيما شهد مقطع الشارع المذكور اعلاه تشويشات في حركة السير.




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