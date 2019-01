وزارة, الصحة, تعمم, المعايير, الجديدة, للاعتراف, بشهادات, الطب, من, خارج, البلاد, وتقرر, اضافة, فصل, عملي, للامتحان,

عممت وزارة الصحة اليوم المعايير التي سيتم بموجبها الاعتراف بشهادات جامعية في مجال الطب لمن تلقوا تحصيلهم العلمي في كليات وجامعات خارج البلاد .

وتنصح الوزارة الطلاب المعنيين في دراسة الطب خارج البلاد ان يأخذوا بالحسبان المعايير التالية علما بان الوزارة قررت ايلاء اهمية اكبر لمدى الاعتراف الدولي بالكليات وبالمستشفيات حيث يتعلم الطالب قبل السماح له بالتقدم الى امتحان الترخيص لممارسة مهنة الطب في اسرائيل .كما تقرر اضافة فصل عملي للامتحان .ويشار الى انه منذ العام 2018 المنصرم بدا الاتحاد العالمي لتعليم الطب WFME (WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION). بوضع معايير دولية للاعتراف بكليات الطب المختفلة وبالمستشفيات التي تمنح التدريب العملي للطلاب وفيما يلي قائمة باسماء المنظمات المعترف بها من قبل وزارة الصحة والتي تقوم بتقييم مستوى التعليم في المؤسسات المختلفة في العالم .:JCI (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL) – الولايات المتحدة ;AC (ACCREDITATION CANADA) – كندا;CHKS (HEALTH & CARE STANDARTS) – بريطانيا;ACHS (THE AUSTRALIAN COUNCIL OF HEALTH CARE STANDARTS) – استراليا;DNV GL – المانياالتعليمات الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الحاليواعتبارا من العام الحالي 2019 سيسمح لمن بدأ دراسة الطب هذا العام التقدم الى امتحان الترخيص فقط اذا تلقى كافة تحصيله العلمي وتخرج من احدى الكليات التي تفي باحد المعايير التالية :أ .اذا كانت كلية الطب في احدى الدول التابعة لمنظمة ال - -OECD; وب. اذا تم الاعتراف بالكلية من قبل منظمة WFME, وان يكون للمستشفى الذي تم فيه التدريب العملي تم الاعتراف به من قبل هذه المنظمة .ويشار الى انه سيتم رفض طلب للتقدم الى امتحان الترخيص من جانب طالب درس في كلية لم تف باحد هذه المعايير . ويشار الى انه بامكان الطالب تقديم استئناف لهذا القرار الى المسؤول عن ترخيص مهنة الطب في وزارة الصحة . اما الطلاب الذين بدأوا بالدراسة قبل العالم 2019 فسيتم فحص ملفاتهم وفقا للمعايير السارية المفعول اليوم والتي تم نشرها في موقع وزارة الصحة على الانترنيت .