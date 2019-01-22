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مطاردة بوليسية لسيارة في ام الفحم تنتهي بحادث واعتقالات
2019-01-22 08:37:49
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مطاردة بوليسية لسيارة في ام الفحم تنتهي بحادث واعتقالات
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