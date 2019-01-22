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مطاردة بوليسية لسيارة في ام الفحم تنتهي بحادث واعتقالات



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مطاردة بوليسية لسيارة في ام الفحم تنتهي بحادث واعتقالات




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