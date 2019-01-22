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أمل بوشوشة تعود لطفولتها على الدراجة.. فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة لطفولتها، وعاشت لحظات ممتعة في نزهة نهارية، التقطت فيها مقطع فيديو طريف شاركته مع الفانز.



نجمة ستار أكاديمي ظهرت في الفيديو والسعادة والحيوية تغطي ملامحها، حيث لعبت ومرحت والتقطت لنفسها صوراً تذكارية، كما تنزهت بالعجلة، وهو الفيديو الذي اشعّت فيه بهجة وطاقة ايجابية على الفانز، حتى أنها كتبت معربة عن استمتاعها بوقتها: «أشعر بأني عدت طفلة مرة أخرى».


من ناحية أخرى، تنتظر أمل بوشوشة عرض مسلسلها الجديد «دولار» الذي تشارك في بطولته أمام ادل كرم، والعمل قصّة محمود إدريس، وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، وإخراج سامر البرقاوي.


يُذكر أن أمل تسلمت درعها التكريمي من مؤسسة  IARA Award العالمية عن فئة أفضل ممثلة Best International Actress للعام 2018 وذلك عن دورها في خماسية «يا جارة الوادي» الذي شاركت بطولته النجم عابد فهد وأخرجه الليث حجو، ونظراً لعدم امكانية سفرها الى العاصمة البريطانية لندن في شهر سبتمبر الماضي، لانشغالها بالتحضير لمسلسل «دولار »، ارسلت اللجنة المنظمة الجائزة إلى أمل، وحرصت الأخيرة على استعراضها بصورة نشرتها عبر انستجرام.




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