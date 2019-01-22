تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-22 08:22:10 ولي عهد دبي يتزلج في جبال كندا - صور |  2019-01-22 08:19:10 القطط "تعمي" تركيتين.. وحالة "عصية على التصور" |  2019-01-22 08:13:36 مصرع شاب في حادث سير ذاتي شمال شرق بيت لحم |  2019-01-22 08:00:42 مصرع عامل (30 عاما) بعد انقلاب جرار في عيمك يزراعيل |  2019-01-22 06:05:04 روسيا: نملك نظاما صاروخيا لا ينتهك معاهدة القوى النووية |  2019-01-22 06:03:17 الطقس - اجواء لطيفة نهارا وباردة ليلاً هذا الاسبوع |  2019-01-22 01:14:34 سخنين:اصابة شاب جراء شجار عنيف |  2019-01-21 22:25:15 شاهدوا ما هي الحيل التي يتبعها عمرو دياب ودينا الشربيني للتخفي! |  2019-01-21 23:15:40 نتنياهو يلتقي الرئيس الأوكراني ويعاود تحذير إيران |  2019-01-21 22:14:11 محاولة تنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة ومقتل المنفذ |  2019-01-21 20:42:51 إصابة أكثر من 100 أسير في سجن "عوفر" |  2019-01-21 20:39:40 الراقصة ​صافيناز تتقبل التعازي بوفاة والدها |  2019-01-21 20:37:44 فيرمينو: موقف صلاح لم يفاجئني |  2019-01-21 20:35:28 ريفلين:جريمة القتل في الباقورة لم تقض على السلام مع الاردن |  2019-01-21 20:31:43 اصابة طفلة من رهط اثر سقوطها عن علو |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ولي عهد دبي يتزلج في جبال كندا - صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر ولي عهد دبي ورئيس مجلسها التنفيذي، حمدان بن محمد آل مكتوم، صورا جديدة عبر صفحته على "إنستغرام"، توثق رحلة التزلج التي يقوم بها في جبال كندا.



والتقط حمدان الصور والفيديوهات الجديدة بينما كان يتزلج في منتجع جبلي في ولاية "British Columbia" الكندية، حيث يعرف عنه شغفه بمغامرات الطبيعة والجبال.


كما يشتهر حمدان بحبه الكبير لرياضة الفروسية، كما أنه شارك في كثير من السباقات الدولية وحاز الميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم لألعاب الفروسية، التي أقيمت في فرنسا، عام 2014.




كلمات متعلقة

ولي, عهد, دبي, يتزلج, في, جبال, كندا, -, صور,

تابعونــا

روسيا: نملك نظاما صاروخيا لا ينتهك معاهدة القوى النووية روسيا: نملك نظاما صاروخيا لا ينتهك معاهدة القوى النووية 2019-01-22 | 06:05:04

أقرت روسيا بوجود نظام لصواريخ "كروز" دفع واشنطن للتهديد بالانسحاب من معاهدة القوى...

نتنياهو يلتقي الرئيس الأوكراني ويعاود تحذير إيران نتنياهو يلتقي الرئيس الأوكراني ويعاود تحذير إيران 2019-01-21 | 23:15:40

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الإثنين، التأكيد على أن بلاده "لن...

إصابة أكثر من 100 أسير في سجن "عوفر" إصابة أكثر من 100 أسير في سجن "عوفر" 2019-01-21 | 20:42:51

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الاثنين، بإصابة أكثر من مئة أسير في معتقل "عوفر"...

ريفلين:جريمة القتل في الباقورة لم تقض على السلام مع الاردن ريفلين:جريمة القتل في الباقورة لم تقض على السلام مع الاردن 2019-01-21 | 20:35:28

اكد رئيس الدولة روبين رفلين ان جريمة القتل التي وقعت في جزيرة السلام بمنطقة...

ألمانيا تسحب إذن التشغيل من شركة ماهان إير الإيرانية ألمانيا تسحب إذن التشغيل من شركة ماهان إير الإيرانية 2019-01-21 | 17:49:10

أعلِن في برلين عن فرض حظر على قيام شركة "ماهان" الإيرانية للطيران برحلات إلى...

وفاة أكبر معمر في العالم وفاة أكبر معمر في العالم 2019-01-21 | 14:50:04

بعد شهور من حصوله على لقب أكبر معمر في العالم، توفي ​اليابان​ي ​ماسازو نوناكا​...

تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم 2019-01-21 | 13:04:32

كشف طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية...

روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري 2019-01-21 | 11:50:52

أعلن مركز التحكم العسكري الروسي في سوريا، الاثنين، أن الضربات التي شنها الجيش...

26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير 2019-01-21 | 09:57:10

جاء في دراسة أجرتها منظمة Oxfam الخيرية الدولية، أن عدد أغنى الأثرياء في العالم قد...

حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم 2019-01-21 | 09:55:59

أعلنت قناة لبنانية أن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله سيخرج عن صمته ليطل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids معتقل قاصرين مواجهات الشرطة اعتقال شبان عربي يافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة غليك اقتحام المسجد الاقصى المبارك المتطرف شرطة اداء القسم الكنيست قبل دخوله طعن جندي فسوطة محطة مركزية نهاريا شاب مشتبه اعتقال ابو سنانأول سهرة عروس على ارض الدامون المهجرة حفل زفاف عروس العودة غدير عزات بقاعيارييه درعي الوزير الداخلية توسيع نفوذ مدينة سخنين 1835 دونم اصابة شاب الحلف احتراق تراكتورون قرب ألونيم شرطة اسعاف مستشفى طبيب ناجي بطحيش مديرا امراض الجلد مستشفى زيف صفد تعيين قرية مسعدهالطيبي اردان الاقصى مواجهة بين الكنيستمؤنس دبور المهاجم الناصرة مطلوب في برشلونة طفلان يقودان تراكتورون على شارع رئيسي سريع شوكت قرب بئر السبعالفريديس انتخابات رئاسة مجلس محلي احمد برية ايمن مرعي ضبط 600 دولار مزيفة المركز حولون الشرطة اوراق مداهمة بيت عضو . الطنيست حزب العمل بهلول زهير الاتحاد العام كرة قدم الغاء مباريات الدوري الاسبوع القادممظاهرة قطرية حاشدة قلنسوة رفضا استنكارا جريمة هدم البيوت 11 بيتا مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com