ولي عهد دبي يتزلج في جبال كندا - صور

نشر ولي عهد دبي ورئيس مجلسها التنفيذي، حمدان بن محمد آل مكتوم، صورا جديدة عبر صفحته على "إنستغرام"، توثق رحلة التزلج التي يقوم بها في جبال كندا.

والتقط حمدان الصور والفيديوهات الجديدة بينما كان يتزلج في منتجع جبلي في ولاية "British Columbia" الكندية، حيث يعرف عنه شغفه بمغامرات الطبيعة والجبال.كما يشتهر حمدان بحبه الكبير لرياضة الفروسية، كما أنه شارك في كثير من السباقات الدولية وحاز الميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم لألعاب الفروسية، التي أقيمت في فرنسا، عام 2014.